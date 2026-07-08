Силы обороны атаковали военный аэродром в Борисоглебске в РФ: там базируются истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ. Видео
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В ночь на 8 июля в Воронежской и Саратовской областях страны-агрессора раздались взрывы. В Воронежской области взрывы и пожар зафиксированы на территории военного аэродрома "Борисоглебск", где, как известно, базируется российская боевая авиация.
Официального подтверждения поражения аэродрома пока нет, российские власти также пока не комментировали взрывы рядом с городом Борисоглебск. Однако Osint-сообщества Exilenova+ и ASTRA утверждают, что "бавовна" вновь именно на аэродроме.
Взрывы в Борисоглебске
Местные жители сообщают о серии взрывов в регионе, в частности, "в районе нефтебазы".
Возможно, они имеют в виду именно аэродромную нефтебазу (нефтяной терминал) в Борисоглебске – по крайней мере, известные координаты совпадают: 51°22'52" с.ш. 42°8'20" в.д.
О чем речь
Аэродром Борисоглейбск – действующий военный аэродром, расположенный в Воронежской области в нескольких километрах к востоку от города Борисоглейбск.
Официально аэродром используется как "учебно-военный центр факультета штурмовой и бомбардировочной авиации" Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сформированного на базе Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава.
В войне с Украиной оккупанты используют аэродром в качестве базы истребителей Су-34, Су-35, Су-30СМ и другой авиационной техники.
Другие удары по РФ
Отдельно Osint-сообщества сообщают о взрывах 8 июля на НПЗ в Саратове. Эти сообщения также имеют видеоподтверждения.
Аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области уже неоднократно становился целью атак украинских беспилотников. Так, в прошлом году поражение указанного военного аэродрома оккупантов произошло 5 июля.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России. После атаки на территории предприятия возник пожар, а российские власти подтвердили повреждение производственных объектов.
Также OBOZ.UA сообщал, что с начала 2026 года Украина нанесла как минимум 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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