Силы обороны атаковали военный аэродром в Борисоглебске в РФ: там базируются истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ. Видео

В ночь на 8 июля в Воронежской и Саратовской областях страны-агрессора раздались взрывы. В Воронежской области взрывы и пожар зафиксированы на территории военного аэродрома "Борисоглебск", где, как известно, базируется российская боевая авиация.

Видео дня

Официального подтверждения поражения аэродрома пока нет, российские власти также пока не комментировали взрывы рядом с городом Борисоглебск. Однако Osint-сообщества Exilenova+ и ASTRA утверждают, что "бавовна" вновь именно на аэродроме.

Взрывы в Борисоглебске

Местные жители сообщают о серии взрывов в регионе, в частности, "в районе нефтебазы".

Возможно, они имеют в виду именно аэродромную нефтебазу (нефтяной терминал) в Борисоглебске – по крайней мере, известные координаты совпадают: 51°22'52" с.ш. 42°8'20" в.д.

Главные истории дня

О чем речь

Аэродром Борисоглейбск – действующий военный аэродром, расположенный в Воронежской области в нескольких километрах к востоку от города Борисоглейбск.

Официально аэродром используется как "учебно-военный центр факультета штурмовой и бомбардировочной авиации" Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сформированного на базе Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава.

В войне с Украиной оккупанты используют аэродром в качестве базы истребителей Су-34, Су-35, Су-30СМ и другой авиационной техники.

Другие удары по РФ

Отдельно Osint-сообщества сообщают о взрывах 8 июля на НПЗ в Саратове. Эти сообщения также имеют видеоподтверждения.

Аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области уже неоднократно становился целью атак украинских беспилотников. Так, в прошлом году поражение указанного военного аэродрома оккупантов произошло 5 июля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России. После атаки на территории предприятия возник пожар, а российские власти подтвердили повреждение производственных объектов.

Также OBOZ.UA сообщал, что с начала 2026 года Украина нанесла как минимум 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!