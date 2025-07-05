ССО поразили российский аэродром 'Борисоглебск': повреждены самолеты и склад с управляемыми авиабомбами

В Генштабе подтвердили поражение военного аэродрома оккупантов "Борисоглебск" в Воронежской области 5 июля. Там базируются вражеские истребители, включая новейший Су-30СМ.

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Удары по законной цели нанесли подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. По данным Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

"В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск", что в Воронежской области. Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты", – отметили в Генштабе.

Результаты поражения пока уточняются. Впрочем, российским оккупантам украинские воины советуют не расслабляться и готовиться к новой "движухе".

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует!" – говорится в сообщении.

Напомним, о "бавовне" на аэродроме "Борисоглебск", пожар после которой зафиксировали спутники NASA, стало известно утром 5 июля. В то же время россияне жаловались на атаку дронов на еще один вражеский аэропорт – аэродром "Энгельс" в Саратовской области. А в Чувашии после ударов БпЛА по по меньшей мере двум предприятиям, одно из которых производит РЭБ, а на другом обустроили склад с неизвестным наполнением, вспыхнул мощный пожар.

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