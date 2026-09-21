Еще 1660 оккупантов и более полутысячи авто армии РФ: в Генштабе обновили данные о потерях противника

Силы обороны Украины за сутки 20 сентября сократили численность российской оккупационной армии на 1660 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 519 тыс. 650 человек.

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Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за 20 сентября

За сутки 20 сентября численность оккупационной армии РФ сократилась еще на 1 660 захватчиков. Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 1 519 650 оккупантов.

Также защитники уничтожили 5 танков (всего их ликвидировано 12 361), 4 боевые бронированные машины (25 365), 75 артиллерийских систем (50 142), 3 РСЗО (2 149) и 3 средства ПВО (1 662)

В список потерь противника вошли 17 наземных робототехнических комплексов (2 712) и 1 728 БПЛА оперативно-тактического уровня (527 693).

Кроме того, уничтожено 526 единиц автомобильной техники и автоцистерн (151 861) и 13 единиц спецтехники (4 729).

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября в Генштабе заявили, что ВСУ поразили ЗРК "Бук-М3", место производства БПЛА и пункты управления врага.

Также стало известно, сколько вражеских систем ПВО поразили Силы беспилотных систем с начала года.

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