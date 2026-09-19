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После последней Малой баллистической атаки (в ночь на 17 сентября – Ред.) (что я даже анализ только в Telegram, сразу ночью написал, а днем не было времени написать сюда более подробно) поступила информация от Генерального штаба о том, что были уничтожены сразу две пусковые установки С-400.

Далее текст на языке оригинала.

Був вказаний навіть населений пункт прямо біля Брянська, і тому я не писав про них. Не хотів вам псувати настрій, від Брянська до Києва 350 км, і це означало, що ракета 48н6ДМ не могла долетіти до столиці. А значить – знищені установки були або звичайними засобами ППО навколо Брянська, або були схованими там. Проте звідти 250 км (найбільший радіус роботи таких ракет "по землі") що до Чернігова, що до Сум. Тобто, працювати по землі вони могли, але не по Києву. І радісні заголовки мали б бути не "знищили установки, що працювали по Києву", а по цим двом обласним центрам. Коротше кажучи, мало деталей, багато заголовків, в тому я сам чекав більше деталей.

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І ось вона з'явилась. Одне фото, але ж яке красномовне))

Це фото зробив якийсь цивільний півень, уже зранку, коли кабіна догоріла:

1. Детонації ракет не було – це звісно погано, але ця пускова вже ніколи не запустить жодної ракети. Ба більше – її треба півням відтягнути та знищити. Разом із ракетами. Вони також уже не придатні.

2. Осінтери одразу визначили місце горіння. Це Порошино, недалеко від Брянська. Прямо на виїзді, одже СПУ їхали на рубіж запуску! Дальність – знову більше 300 км до Києва, одже там точно був не рубіж (як знову бачив такі теорії). Вона їхала до нього.

3. Кабіна дивиться на узбіччя – значить водій бачив наш дрон, маневрував. Або удар був у борт, тому ще був час з'їхати трохи. Цей варіант найбільш вірогідний. ПНВ водіям СПУ ще не видавали))

4. Наш дрон. Він був НА КЕРУВАННІ, бо машина була НА ХОДУ.

Тепер є два претенденти. Це або Булава у спарці з Лелекою, або Рам-2х у спарці з Шарком. Старлінкольоти мідл-страйків тут безсилі, бо на території боліт Старлінк не працює

5. Все через відстань. Обидві спарки дронів підтверджено працюють до 140км. Тут же, з урахування відстані до кордону – приблизно 110-120 км. Цілком робоча відстань. І тепер – успішне подвійне влучання

6. Це не секретна інформація)

Ворог два дні має цю інформацію. З уламками і т.д. Не треба про це кричати в коментарях)

7. Ось тепер можна робити заголовки)

Балістичних ракет по Києву буде менше! Із Брянської області особливо.

Балістичних ракет із С-400 по Києву – буде менше, або відсутні деякий час. Поки пройде страх водіїв, і керовників, що ми такими кривими ударами ще більше втратимо комплексів ППО, які більше мають прикривати, а не бити по Києву.

8. Ці два знищення зроблені УКРАЇНСЬКИМИ ДРОНАМИ! Не Хорнетом чи чимось іншим, іноземним. Це все наші розробки та наші круті пілоти, які ночами шкали ці пускові. І знайшли. І без Старлінку знищили)