В Украине был создан первый эффективный перехватчик реактивных дронов. Видео

Украинские специалисты разработали новый дрон-перехватчик, предназначенный для уничтожения вражеских реактивных ударных беспилотников. Новый образец вооружения уже прошел успешное боевое применение.

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О новом достижении сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя СБУ Александра Поклада. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Успех военной контрразведки и СБУ

Глава государства отметил высокую эффективность работы военной контрразведки СБУ в сфере противодействия реактивным беспилотникам. Зеленский выразил благодарность украинским разработчикам и производителям, которые ежедневно работают над масштабированием производства необходимого вооружения.

Также Зеленский подчеркнул, что "Украина шаг за шагом двигается к усилению защиты своего воздушного пространства".

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Что предшествовало

В последние месяцы российские оккупанты начали активно применять модифицированные версии дронов-камикадзе, оснащенные реактивными двигателями. Это существенно усложнило работу украинских сил ПВО:

В отличие от стандартных моделей с поршневыми двигателями, реактивные БПЛА способны развивать значительно большую скорость, что сокращает время на их обнаружение и реакцию мобильных огневых групп.

Высокая маневренность и скорость делают такие дроны трудной целью для стрелкового оружия и обычных зенитно-пулеметных установок. Экономический диссонанс: Использование дорогостоящих зенитных ракет для уничтожения скоростных беспилотников истощает запасы ПВО, создавая угрозу дефицита боеприпасов для защиты от крылатых и баллистических ракет.

Создание специализированного дрона-перехватчика стало симметричным и экономически эффективным ответом на новую угрозу со стороны РФ, позволяющим защитить украинские города и инфраструктуру от высокоскоростных воздушных атак.

Как сообщал OBOZ.UA, российские реактивные "Шахеды" при полете на Киев используют один и тот же маршрут. Такая траектория может быть связана с работой LTE-модемов беспилотников через мобильные сети Беларуси.

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