Летают в Киев по одному маршруту: "Флеш" выявил интересную закономерность в использовании РФ реактивных "Шахедов". Карта

Российские реактивные "Шахеды" при полете на Киев используют один и тот же маршрут. Такая траектория может быть связана с работой LTE-модемов беспилотников через мобильные сети Беларуси.

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Своими наблюдениями поделился специалист по связи и радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов. Информация опубликована в Facebook.

Речь идет о сотнях реактивных "Шахедов", которые, несмотря на возможность выбрать более короткий путь, движутся в Киев по схожей траектории.

"Абсолютно все сотни реактивных "Шахедов" летят на Киев именно по такому маршруту", — отметил Бескрестнов.

С точки зрения кратчайшей траектории такой маршрут может показаться нелогичным. Важной особенностью является то, что беспилотники максимально долго находятся вблизи белорусской границы.

Бескрестнов рассмотрел несколько возможных объяснений такого поведения. В частности, он предположил, что российские военные могут использовать инфраструктуру связи в Беларуси для обеспечения работы беспилотников.

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"Может, это радиосвязь через пункты управления МЭШ в Беларуси? Но пункты связи работают гораздо дальше, чем до границы. Что ещё", — написал он.

Такая траектория может обеспечивать работу LTE-модемов, установленных на "Шахедах", через базовые станции мобильной связи Беларуси.

Эксперт отметил, что пока остановился на версии об использовании белорусских мобильных сетей.

"Я пришел к выводу, что при таком маршруте полета LTE-модемы на "Шахедах" работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси", — заявил блогер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве 27 августа воздушную тревогу объявляли 13 раз. По данным официального проекта "Карта воздушных тревог Украины", общая продолжительность тревог в столице составила 14 часов 46 минут.

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