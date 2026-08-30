Украина поразила места хранения, подготовки и запуска дронов в двух областях РФ: Зеленский показал видео

Ночью 30 августа подразделения Сил обороны Украины поразили места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников. Вражеские цели были атакованы в Орловской и Ростовской области.

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Также зафиксировано попадание по военному аэродрому в Ейске и в Черном море. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Новая серия атак по России

Вдобавок к ударам по Орловской и Ростовской области украинские войска атаковали НПЗ в Ленинградском регионе, который ежемесячно обеспечивал миллионы долларов в военный бюджет.

Также Зеленский сообщил, что подтверждена эффективная дальнобойная работа на неделе, в частности по объектам в Башкортостане и Архангельском регионе. Президент отметил, что дальнобойные ответы работают на разных расстояниях и в разных плоскостях, но всегда справедливо и так, чтобы лишать Россию ресурсов вести ее жестокую войну.

"Россия каждый день должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда она пришла. И важно, чтобы наше дальнобойное влияние дополнялось новыми санкционными шагами партнеров против российской военной инфраструктуры", – отметил Зеленский.

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Кроме того, украинский президент констатировал, что абсолютное большинство средств, которыми Россия терроризирует Украину, просто не могут функционировать без тысяч иностранных компонентов, химических веществ и станков. Поэтому Украина постоянно передает партнерам детали по российским схемам обхода санкций.

Напомним, в ночь на 30 августа украинские дроны нанесли удары по как минимум двум регионам РФ: Ленинградской области и Краснодарскому краю. Там раздавались взрывы, очевидцы сообщали о пожарах и вторичной детонации.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Ростовской области РФ прогремели взрывы: после них на складах вспыхнул пожар. Также на днях Украина поразила в российском Энгельсе ракетоносец ТУ-95МС.

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