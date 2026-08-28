Одна из целей – вертолетная площадка: в Саратовской области атакована авиабаза "Энгельс-2". Видео

В ночь на 28 августа дроны атаковали военный аэродром Энгельс в Саратовской области России. На территории авиабазы были слышны удары, после которых возник пожар, и , одной из целей могла стать вертолетная площадка.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале Supernova+. Также были опубликованы видео, которыми поделились свидетели происшествия.

Что известно

28 августа россияне пожаловались на взрывы в Саратовской области на военном аэродроме "Энгельс". Судя по видео, дроны атаковали аэродром ночью и ранним утром. Сообщается, что одной из целей могла стать вертолетная площадка на территории авиабазы.

"Энгельс, атакован военный аэродром Энгельс-2, возможно, горит Ту-95", — говорится в сообщении.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Главные истории дня

Местные жители засняли на видео работу дронов, после чего слышны взрывы и разгорелся пожар.

"Саратовская область, РФ, мониторинговые каналы союзников сообщают – продолжается атака БПЛА на авиабазу "Энгельс-2", – отметили в Telegram-канале.

На территории авиабазы зафиксированы удары. Также сообщается о перехвате нескольких беспилотников.

Отметим, что аэродром "Энгельс" является одной из основных российских баз стратегической авиации, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые регулярно задействуются для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

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