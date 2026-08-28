Одна из целей – вертолетная площадка: в Саратовской области атакована авиабаза "Энгельс-2". Видео
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В ночь на 28 августа дроны атаковали военный аэродром Энгельс в Саратовской области России. На территории авиабазы были слышны удары, после которых возник пожар, и , одной из целей могла стать вертолетная площадка.
Об этом сообщили в Telegram-канале Supernova+. Также были опубликованы видео, которыми поделились свидетели происшествия.
Что известно
28 августа россияне пожаловались на взрывы в Саратовской области на военном аэродроме "Энгельс". Судя по видео, дроны атаковали аэродром ночью и ранним утром. Сообщается, что одной из целей могла стать вертолетная площадка на территории авиабазы.
"Энгельс, атакован военный аэродром Энгельс-2, возможно, горит Ту-95", — говорится в сообщении.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Местные жители засняли на видео работу дронов, после чего слышны взрывы и разгорелся пожар.
"Саратовская область, РФ, мониторинговые каналы союзников сообщают – продолжается атака БПЛА на авиабазу "Энгельс-2", – отметили в Telegram-канале.
На территории авиабазы зафиксированы удары. Также сообщается о перехвате нескольких беспилотников.
Отметим, что аэродром "Энгельс" является одной из основных российских баз стратегической авиации, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые регулярно задействуются для нанесения ракетных ударов по территории Украины.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Украина нанесла удар по НПЗ в российском Кстово: Генштаб раскрыл детали операции. Так, ночью 26 августа в Кстово Нижегородской области РФ раздались взрывы. Сообщалось о поражении Кстовского нефтеперерабатывающего завода. Там вспыхнул пожар.
Также мы писали о том, что в Башкортостане подверглись атаке промышленная зона и Ozon: после взрывов поднялся дым. Так, в частности, в городе Стерлитамак была атакована промышленная зона, а в Благовещенске взрывы прогремели на складах маркетплейса Ozon.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!