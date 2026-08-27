Силы обороны Украины уничтожили "Дикие ягоды" чуть больше чем за месяц. 18 июля впервые были нанесены удары по Котовску и Электростали. И мы справились с операцией ко Дню Независимости Украины. Перенос ударов на Ozon – это классический признак того, что первая цель выведена из строя до критического состояния. Мы не распыляем ресурсы, мы методично вырезаем логистические кровеносные системы врага, пишет Кирилл Данильченко для LB.ua.

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Wildberries своє отримав, тепер взялися за другу за важливістю торгову артерію росіян. Акції Озону вже обвалилися на 20%, торги зупинені. Привіт, банк ВТБ.

Що це означає? Що російська кампанія стратегічного бомбардування противника не досягає мети. Кремлівські не можуть вибити нам "довгу руку" – по кількасот дронів на добу та 20–30 крилатих ракет на тиждень продовжують йти за адресою.

Зрозуміло, що Wildberries не стерта на порох, але це й не потрібно. Як незалежний, надприбутковий приватний бізнес ця компанія померла. Уся ця дика метушня зі злиттям із Russ Group та стріляниною біля офісу – це була відчайдушна спроба самої Бакальчук знайти "політичний дах" у Кремля та ВТБ під борги та проблеми, що наростають. А Кадиров, до якого в паніці побіг її колишній чоловік – це вже просто агонія і бандитські розбірки за залишки пирога. Тепер, після ударів "Лютими" та FP-1, це поранена туша, яка постійно вимагатиме мільярдних субсидій з бюджету, даватиме збої на кожному кроці й тягнутиме за собою на дно державний російський банк ВТБ.

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Було до ударів: близько 38-40 великих розподільчих центрів класу А/А+ площею від 50 до 250 тис. кв. метрів та близько 150-200 дрібних регіональних сортувальних центрів. Відмінусовано і виведено з ладу: 18-23 об'єкти різного ступеня тяжкості, включаючи критичні гіганти на кшталт Подольська, Електросталі, Чехова, Котовська, Краснодара та Невинномиська. Залишилося повноцінно працювати близько 15-18 великих хабів плюс периферійна мережа дрібних центрів, які самі по собі не вміють зберігати й розподіляти великі обсяги, бо працюють лише як транзитні перевалки.

Тут є критичні нюанси – якщо в монолітному складському комплексі на 150 тисяч квадратів згоріла лише половина, друга половина залита тоннами води від брандспойтів, засипана токсичною кіптявою, знеструмлена й позбавлена кліматики. Комісії опечатують весь контур. Фізично на попіл перетворилося 75 тисяч, а з операційної логістики вилетіли всі 150.

Обезголовлено центральний вузловий хаб. Основний удар припав на Підмосков'я та прилеглі області. У цих стратегічних хабах сходилося до 60% усього сірого імпорту, електроніки та високоліквідного товару. Склади за Уралом або на Півночі не можуть компенсувати втрату підмосковного "кільця".

Плече доставки зросло в 3-4 рази. Щоб доставити замовлення в умовну Твер чи Тулу, маркетплейс тепер змушений везти товар не зі згорілого Подольська, а ганяти фури з Казані, Єкатеринбурга чи Новосибірська. Це дико жере солярку, забиває фури та збільшує час доставки з 1 дня до 4-7 днів. Перевантаження залишку колосальне. Вцілілі 15–18 великих хабів зараз забиті під 110-120% від своєї нормативної місткості. На в'їздах стоять добові черги з фур, а всередині починається хаос із сортуванням та втратами коробок.

За офіційними звітами, частка непрацюючих кредитів у групи ВТБ, яка є основним фінансовим драйвером Wildberries, до кінця 2025 року становила 3,8%. Якщо переводити відсотки в живі гроші: їхній корпоративний кредитний портфель становить близько 18,6 трильйона рублів, а роздріб займає ще близько 27-30%. Весь кредитний портфель крутиться в районі 25 трильйонів. Це означає, що ще до наших ударів по логістичних хабах у ВТБ на балансі вже висіло близько 950 мільярдів рублів офіційно визнаних "мертвих" боргів. За їхніми прогнозами, через війну, високу кредитну ставку та санкції відсоток проблемних кредитів у роздробі мав і без наших ударів зрости до 6–7%.

Знищення складів у Підмосков'ї, Подольську, Чехові та регіонах – це миттєвий касовий розрив приблизно на 2,5 мільярда доларів прямих корпоративних кредитів. Ці кредити нічим не забезпечені: склади фізично згоріли, маркетплейс зазнає колосальних збитків і вимагає реструктуризації. Товарні залишки, що випарувалися на складах WB, оцінюються в сотні мільярдів рублів – від $3,5 млрд до $8,5 млрд. Величезна частка продавців кредитувалася саме у ВТБ на закупівлю цих партій. Щойно Wildberries цинічно переписав оферту й оголосив нальоти БПЛА "форс-мажором", знявши із себе відповідальність, десятки тисяч селерів перетворилися на банкрутів за один місяць. Їм тупо нічим платити по рахунках, і пункти видачі замовлень зараз продають з молотка за ціною електронної книги.

Виходить ідеальна фінансова вилка: державному ВТБ не повертає мільярдні борги ні сама корпорація за згорілі склади, ні малий бізнес за знищені партії вантажів, сіру логістику, оренду нових складів та інше сходження лавини.

Для ВТБ разове вливання до трильйона рублів неповоротної маси – це нокдаун. Ми ж пам'ятаємо, що зростання проблемних кредитів через ставку і війну не зупиняється. Щоб перекрити такі дірки в балансі й не порушити нормативи стійкості, банку будуть потрібні екстрені вливання ліквідності. А оскільки це держбанк, рятуватимуть його за рахунок друкарського верстата і бюджету РФ.

Наша кампанія вже призвела до зняття частин "Рубікону" з фронту для перехоплення поршневих БПЛА, до виділення сотень мільйонів доларів на МВГ, перехоплювачі, радари, здатні засікати невеликі цілі, до різкого просідання постачання дронів та запчастин підрозділам у червоній зоні.

Буквально за кілька місяців наші дрони та їхній внутрішній корпоративний канібалізм сумарно залишили без засобів до існування близько 100 тисяч осіб навколо одного лише Wildberries. Кожен знищений гігантський хаб рівня Електросталі, Подольська чи Чехова – це від трьох до пʼяти тисяч співробітників тільки в одну зміну. Ми винесли їм понад два десятки об'єктів різного калібру. Цій орді сортувальників, комірників, пакувальників та водіїв електрокарів фізично нікуди вийти на роботу. Плюс 30-50 тисяч селлерів. Плюс менеджмент, ремонтники, білі комірці.

І це суто прямий ефект, Ми навіть не торкаємося суміжників: водіїв фур на приватних підрядах, виробників картонного пакування, дрібних швейних цехів десь в Іваново чи збирачів меблів, які були заточені виключно під відвантаження на ці згорілі склади.

Тож 100 тисяч людей, які залишилися без засобів до існування – це ще дуже консервативна і стримана оцінка тієї діри, яку ми пробили в їхньому соціумі.

Ну і вишенька на торті – до 10 мільярдів доларів на державну шию. І ця цифра буде наростати через прострочки, пені та падіння акцій. Як на мене, непогано підняли брову за три дні?