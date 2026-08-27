Россия атаковала торговый центр в Харькове: погиб мужчина, есть пострадавшие

В четверг, 27 августа,российская армия атаковала Харьков с помощью дрона-камикадзе. Враг нанес удар по торговому центру.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. В результате атаки пострадали три человека.

"Попадание в торговый центр в Основянском районе. На данный момент известно о трех пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии", – сообщает харьковский городской глава.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погиб мужчина.

"Враг атаковал беспилотником торговый центр в Основянском районе Харькова. На данный момент известно об одном погибшем 40-летнем мужчине. Еще два человека пострадали", – заявил он.

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Напомним, ранее российские войска поздно вечером 23 августа нанесли удар по пригороду Харькова. В результате атаки, по предварительным данным, погибли три человека, ещё восемь были спасены и эвакуированы, среди них есть раненые.

Также в ночь на 23 августа оккупанты вновь нанесли удар по Харькову. Удар пришелся на частный сектор в Основянском районе областного центра, в результате чегобыли повреждены дома, пострадали восемь человек, среди них – несовершеннолетний.

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