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В российском Стерлитамаке подверглась нападению промышленная зона, в Башкортостане – Ozon: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Анна Якубец
War
5 минут
1,1 т.
В Башкортостане прогремели взрывы в промзоне
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27 августа в нескольких городах российской республики Башкортостан прогремели взрывы, после которых поднялся дым. Так, в частности, в городе Стерлитамаке была атакована промышленная зона, а в Благовещенске взрывы прогремели на складах маркетплейса Ozon.

Об этом сообщили в Telegram-каналах Exilenova+ и Supernova+. Также были опубликованы фото и видео последствий атаки.

Атака в Стерлитамаке

В российском Стерлитамаке, расположенном в республике Башкортостан, 27 августа местные жители сообщили о неизвестных дронах и взрывах в промышленной зоне. Свидетели опубликовали фото и видео атаки.

В российском Стерлитамаке подверглась нападению промышленная зона.
Дрон в Стерлитамаке.
В российском Стерлитамаке прогремели взрывы в промзоне.
27 августа в нескольких городах России прогремели взрывы.
Взрывы в Стерлитамаке.
Стерлитамак на карте.

Атака в Благовещенске

Также в этот день, 27 августа, дроны атаковали склад Ozon в Благовещенске, что в Республике Башкортостан. На месте атаки возник пожар, горят склады российского маркетплейса. 

В Башкортостане горит склад Ozon.
Пожар в Башкортостане на складе Ozon.
Благовещенск на карте.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что ночью 24 августа взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ, в частности на юге. Сообщается об ударах по трем, а то и четырем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. На местах попаданий вспыхнули пожары.

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