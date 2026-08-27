В российском Стерлитамаке подверглась нападению промышленная зона, в Башкортостане – Ozon: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

27 августа в нескольких городах российской республики Башкортостан прогремели взрывы, после которых поднялся дым. Так, в частности, в городе Стерлитамаке была атакована промышленная зона, а в Благовещенске взрывы прогремели на складах маркетплейса Ozon.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-каналах Exilenova+ и Supernova+. Также были опубликованы фото и видео последствий атаки.

Атака в Стерлитамаке

В российском Стерлитамаке, расположенном в республике Башкортостан, 27 августа местные жители сообщили о неизвестных дронах и взрывах в промышленной зоне. Свидетели опубликовали фото и видео атаки.

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Атака в Благовещенске

Также в этот день, 27 августа, дроны атаковали склад Ozon в Благовещенске, что в Республике Башкортостан. На месте атаки возник пожар, горят склады российского маркетплейса.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что ночью 24 августа взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ, в частности на юге. Сообщается об ударах по трем, а то и четырем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. На местах попаданий вспыхнули пожары.

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