"Началась жесткая отработка": россияне бегут от войны за границу, а "людоловы" охотятся уже на оккупированной части Украины

Сегодня тысячи граждан РФ "штурмуют границу", опасаясь превратиться в пушечное мясо на войне против Украины. Несмотря на утверждения российских властей, что "большой мобилизации" не будет – в это не верит никто, тем более, что факты говорят об обратном. Резко обострилась ситуация и на временно оккупированных территориях Украины.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Час "икс"

11 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит мобилизацию на осень и она должна состояться после имитации парламентских выборов (они пройдут в сентябре). Такие данные получило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Тем временем в России запаниковали из-за массового появления вакансий для специалистов по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан. Всплеск публикаций таких объявлений от госучреждений, подведомственных предприятий и крупных коммерческих компаний был зафиксирован на ведущих рекрутинговых порталах РФ в начале августа.

Главные истории дня

Что касается планов по мобилизации в РФ, то украинская разведка называла цифру от 300 до 500 тысяч, но итоговая завит от поставленных войскам оккупантов задач. То есть, от преступных намерений Путина.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, для продолжения войны против Украины с учетом удержания захваченных территорий, а также сохранения ритма ползучего наступления, на протяжении 2027 года России необходимо мобилизовать минимум полмиллиона человек.

"Если же Кремль рассматривает открытие нового фронта, например, Черниговское направление, или усиление Северо-Слобожанского/Слобожанского, то в таком случае речь будет идти уже об около 700 тысяч. При намерении Путина открывать новый театр боевых действий – в Европе, мы говорим уже почти о миллионом наборе людского ресурса", – говорит Коваленко.

Главное – уверенно отрицать

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что мобилизация в России не планируется. На брифинге 20 августа один из журналистов спросил у Небензи, знает ли он о том, что тысячи россиян бегут сейчас в Грузию (ранее появилась информация, что пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе за сутки (!) пересекли 20 тысяч человек).

"Не беспокойтесь о мобилизации в России. Я думаю, что официально это уже много раз говорилось – нам не нужна массовая мобилизация сейчас, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно", – сказал Небензя.

"Но давайте посмотрим, что будет после выборов – кто из нас будет прав, а кто нет", – цинично добавил он.

Верить заявлениям что Небензи, что других представителей страны-агрессора как минимум неразумно. Стоит вспомнить что было ранее.

В России в сентябре 2022 года проводилась "частичная мобилизация", хотя непосредственно перед этим представители властей утверждали, что "ее не будет".

А на оккупированной территории Украины, в Донецкой и Луганской областях, еще раньше – до полномасштабного вторжения – в феврале 2022 года шла масштабная "охота" на мужчин прямо на улицах.

Более того, как рассказывали собеседники OBOZ.UA в оккупированном Донецке, рейды проводились и в многоэтажных домах. Такое, в частности, происходило в микрорайонах Мирный, Текстильщик. Подъезды блокировались силовиками, часть оставались внизу, а часть ходили по квартирам и "выгребали мужчин". При этом утверждали, что забирают "на обязательные военные сборы всего на две недели". Но в итоге отправили на войну.

Что сегодня происходит в оккупации

По информации источников OBOZ.UA в украинской разведке, а также среди жителей оккупированной территории, в августе ситуация там резко обострилась.

Например, в Луганске прямо с работы стали забирать тех, кого ранее принудительно мобилизовали еще в 2022 году.

"Речь о тех, кто смог уволиться по состоянию здоровья, то есть, на тот момент был тяжело ранен", – утверждает источник.

По его словам, забрали и увезли в неизвестном направлении сотрудников горгаза и работников завода трубопроводной арматуры "Маршал". Все они работали неофициально, без оформления – но это обычная история на оккупированной территории.

"Так что их вроде как там и не было. Семьи запаниковали – понятно почему. По моей информации, эти мужчины уже на фронте", – добавил источник.

Еще "веселее" сейчас на подконтрольной российским захватчикам части Донецкой области. В оккупированных городах стали проводить рейды – проверяют документы "и по какому-то непонятному алгоритму задерживают и увозят".

Резко активизировались и бригады по розыску так называемых "СОЧей" (тех, кто типа незаконно оставил часть или место службы). По утверждению нашего источника, в базе таких беглецов находятся десятки тысяч жителей оккупированной территории только из Донецкой области.

И это при том, что часть из них воевала на стороне России (в рядах "ДНР") добровольно еще с 2014 года, а часть принудительно – однако ни те, ни другие не подписывали впоследствии никаких контрактов на службу в армии России. Более того, некоторые так и не стали получать паспорта РФ. Тем не менее, в списках они фигурируют.

Наши собеседники говорят, что идет "жесткая отработка" как раз этой категории не желающих воевать. Проверяют их место жительства, приезжают к родственникам, расспрашивают соседей.

"В Макеевке и Донецке были случаи, когда "людоловы" даже платили соседям за то, чтобы предупредили о появлении этих беглецов. О таком я услышал впервые, но это стопроцентная информация", – поделился дончанин.

Он также рассказал, что все понимают – если будет массовая мобилизация в России, то она не обойдет стороной и жителей оккупированных территорий. И сейчас часть из них тоже стала выезжать за границу. Причем большинство по украинским паспортам, которые они сохранили – даже если ранее с триколом в руках встречали российских оккупантов.

Но это уже совсем другая история. О том, как предатели легализуются в странах Европы под видом патриотов-украинцев – читайте в одной из следующих публикаций.