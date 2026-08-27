А это просто фантастическая новость! Начинается финальная фаза войны и великая финальная битва за Донбасс!

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И в этот ответственный исторический момент Михаил Драпатый ставит на оборону украинского Донбасса двух самых сильных и авторитетных командиров.

Это Денис Прокопенко "Редис" и Андрей Билецкий. Один командовал корпусом "Азова", а второй – третьим армейским корпусом.

Это два командира, обладающие непосредственным абсолютным авторитетом и доверием воинов.

Командиры, которые лично прошли через ад Мариуполя, контрнаступления под Бахмутом, Авдеевкой, на Харьковщине.

И они гарантируют железную стойкость и гарантируют главное – сохранение жизней наших ребят. И это самое важное.

Какая истерика разразилась у наших, так называемых, восточных соседей. Вот несколько заголовков:

"Билецкий и Прокопенко создали идеальные штурмовые военные машины с высочайшим уровнем тактики и беспилотной разведки".

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"Редис – человек, который месяцами держал оборону в бетонной ловушке Азовстали. Их солдаты фанатично преданы своим командирам и не бегут с позиций. Для нашей пехоты это означает одно – билет в один конец. Нас ждут километры минных ловушек, рои дронов, работающие по оптике и тепловизору. За каждый метр донецкой земли, если раньше мы платили тысячей жизней, теперь будем платить десятками тысяч жизней. Это будет страшная мясорубка для наших войск".

Вот такие "оптимистичные" ожидания от наступления российских войск на Донбассе.

Поддерживаем наших сильных командиров. Я убежден: Украина устоит, если у нас есть такие командиры и им наконец-то поручают такие ответственные задачи.

Слава Украине!