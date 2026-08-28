Силы обороны атаковали Ярославский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар. Видео

В российском Ярославле 28 августа раздались многочисленные взрывы. Сообщается об ударе по Ярославскому НПЗ.

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На территории предприятия вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Об ударе по НПЗ в Ярославле в Exilenova+ сообщили в 07:21.

"Силы обороны нанесли удар по Ярославскому НПЗ, на территории объекта вспыхнул масштабный пожар", – отмечалось в сообщении.

Утверждение в канале подтвердили кадрами с места событий, на которых виден густой дым.

До этого в Exilenova+ публиковали снятые россиянами кадры с дронами в небе над Ярославлем, работой российской ПВО (которая, судя по всему, снова била не столько по БПЛА, сколько по домам) и взрывами, которые были слышны в городе.

Главные истории дня

Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнафта-ЯНОС") входит в пятерку крупнейших НПЗ России по объемам переработки. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные материалы.

Обеспечивает топливом центральные регионы России и военную логистику оккупационных сил.

НПЗ неоднократно подвергался успешным дальнобойным атакам украинских беспилотников (в частности, в июне и августе 2026 года), в результате чего на его территории возникали масштабные пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с высокопоставленным военным. Сам он погиб на месте, спутница ликвидированного оккупанта оказалась в реанимации.

В тот же день в Башкортостане были атакованы промышленная зона и Ozon.

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