В российском Кстово атакован НПЗ: после серии взрывов разразился мощный пожар. Фото и видео

Ночью 26 августа в Кстово Нижегородской области РФ раздались взрывы. Сообщается о поражении Кстовского нефтеперерабатывающего завода.

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Там вспыхнул пожар. Кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на Кстовский НПЗ

О том, что под ударом Сил обороны этой ночью оказался Кстовский НПЗ, стало известно ближе к утру, когда россияне начали публиковать кадры с заревом на территории предприятия.

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По данным Exile+, действительно поражен именно Кстовский НПЗ, или, как его еще называют "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

"Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и обстрелах территории предприятия. В районе НПЗ наблюдается масштабный пожар и сильное задымление", – отметили в Exile+.

Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.

Предприятие имеет важное значение для топливного обеспечения российской экономики и ВС РФ, поскольку его продукция, в частности авиационное и дизельное топливо, используется для обеспечения потребностей российских вооруженных сил.

№Ввиду масштабов производства нанесение удара по заводу создаст дополнительную нагрузку на топливную систему противника", – добавляет канал.

Ранее предприятие не один раз подвергалось атакам и даже останавливало работу вследствие нанесенных ему повреждений.

По состоянию на 4 часа утра атака ещё продолжалась, поэтому говорить о масштабах ущерба было ещё рано.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 26 августа в Тамбовской области вновь был атакован логистический хаб Wildberries.

На объекте вспыхнул пожар, а российские СМИ начали писать, что он, судя по всему, уничтожен полностью.

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