В российском Кстово атакован НПЗ: после серии взрывов разразился мощный пожар. Фото и видео
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Ночью 26 августа в Кстово Нижегородской области РФ раздались взрывы. Сообщается о поражении Кстовского нефтеперерабатывающего завода.
Там вспыхнул пожар. Кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.
Что известно об атаке на Кстовский НПЗ
О том, что под ударом Сил обороны этой ночью оказался Кстовский НПЗ, стало известно ближе к утру, когда россияне начали публиковать кадры с заревом на территории предприятия.
По данным Exile+, действительно поражен именно Кстовский НПЗ, или, как его еще называют "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
"Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и обстрелах территории предприятия. В районе НПЗ наблюдается масштабный пожар и сильное задымление", – отметили в Exile+.
Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.
Предприятие имеет важное значение для топливного обеспечения российской экономики и ВС РФ, поскольку его продукция, в частности авиационное и дизельное топливо, используется для обеспечения потребностей российских вооруженных сил.
№Ввиду масштабов производства нанесение удара по заводу создаст дополнительную нагрузку на топливную систему противника", – добавляет канал.
Ранее предприятие не один раз подвергалось атакам и даже останавливало работу вследствие нанесенных ему повреждений.
По состоянию на 4 часа утра атака ещё продолжалась, поэтому говорить о масштабах ущерба было ещё рано.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 26 августа в Тамбовской области вновь был атакован логистический хаб Wildberries.
На объекте вспыхнул пожар, а российские СМИ начали писать, что он, судя по всему, уничтожен полностью.
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