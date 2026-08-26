В Тамбовской области повторно атакован логистический хаб Wildberries: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

В ночь на среду, 26 августа, украинские дроны повторно атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области РФ. На объекте площадью около 108 000 квадратных метров вспыхнул мощный пожар, который был виден за несколько километров.

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Кадры возгорания, которыми россияне делились в сети, собрал канал Exilenova+. Сотрудникам хаба начали поступать сообщения о том, что работа объекта приостановлена.

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Этот комплекс является одним из ключевых логистических объектов Wildberries в Центральной России. Он начал работу в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен был обеспечивать хранение до 54 млн единиц товаров.

"Учитывая, что по состоянию на конец июля компания уже потеряла более 1 миллиона м² складов, свободных мощностей в Центральной России у Wildberries физически почти не осталось", – отмечает Exilenova+.

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

Напомним: ночью 18 июля после взрывов в Тамбовской и Московской областях вспыхнули пожары на логистических хабах Wildberries, крупнейшего маркетплейса России. В Котовске Тамбовской области местные власти сообщили о погибших и десятках пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина поразила уже 7 из 10 крупнейших логистических центров российского маркетплейса Wildberries, который продавал товары двойного назначения. В ночь на 16 августа был поражён крупнейший из них – в Коледино Московской области.

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