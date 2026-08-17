Украина нанесла удары по 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: в ISW оценили последствия для России

Украина уже нанесла удары по 7 из 10 крупнейших логистических центров российского маркетплейса Wildberries, который продавал товары двойного назначения. В ночь на 16 августа был поражён крупнейший из них – в Коледино Московской области.

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Украинская ударная кампания против логистических центров Wildberries создает дополнительное давление на экономику России и и без того перегруженную противовоздушную оборону. В этом убеждены в Институте изучения войны (ISW).

Большинство крупных складов Wildberries уничтожено

Аналитики отметили, что Украина продолжает ударную кампанию, направленную на разрушение российской оборонно-промышленной базы и логистической сети двойного назначения.

В рамках этой кампании с июля по середину августа Силы обороны поразили уже семь из десяти крупнейших логистических центров Wildberries. Все они прекратили работу.

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Последний из пораженных объектов компании – логистический центр в Коледино Московской области общей площадью около 250 тыс. кв. м – горел после прилетов 16 августа.

Пресс-служба Wildberries подтвердила, что украинские удары вызвали пожар на объекте и вынудили компанию реорганизовать свои логистические цепочки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также подтвердил удар по объекту Wildberries в Подольском городском округе, в который входит Коледино.

На геолокационных видео, опубликованных 16 августа, видно, как украинские войска атаковали склад в Коледино, что привело к пожару.

Кроме того, в ночь на 16 августа был поражен крупный логистический комплекс "Северное Домодедово" в Московской области.

В ISW отметили: Киев объясняет удары по складам Wildberries тем, что компания активно участвует в поставках российским оккупационным войскам компонентов для беспилотников, навигационного оборудования и широкого спектра товаров двойного назначения.

Украинская ударная кампания, по оценкам Reuters, в начале августа уже привела к уничтожению 1/5 складских помещений Wildberries: агентство тогда оценивало уничтоженные площади как минимум в 1,18 млн кв. м.

Однако с тех пор давление Украины на эту российскую компанию только усилилось.

И последствия ударов по Wildberries повлияют не только на владельцев компании или на продавцов, которые реализовывали через неё свои товары. Эти удары напрямую ослабляют всё государство-агрессора.

"ISW по-прежнему считает, что украинская ударная кампания против логистических центров Wildberries создает дополнительное давление на экономику России и и без того перегруженную противовоздушную оборону. Неспособность России защитить крупнейшие логистические центры Wildberries, несмотря на продолжающуюся украинскую кампанию против таких целей, демонстрирует, что России не хватает достаточного количества средств противовоздушной обороны для защиты всей необходимой инфраструктуры в своем тылу", – резюмировали в ISW.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за заявлениями российских чиновников о вероятности прекращения огня на линии соприкосновения. В этих заявлениях аналитики усмотрели "сигнал" Кремля относительно планов в войне против Украины.

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