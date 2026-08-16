Дроны атаковали Московскую область: загорелись два логистических объекта, в том числе крупнейший склад Wildberries

В ночь на 16 августа Московская область подверглась атаке дронов. В результате попаданий в регионе вспыхнули пожары на двух крупных логистических объектах.

Видео дня

В частности, горит крупнейший склад российского маркетплейса Wildberries в Коледине, а также мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово". Подробности и впечатляющие кадры с мест событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Этой ночью Силы обороны наконец-то добрались до склада Wildberries в Коледино. Этот объект площадью более 200 тыс. кв. м (по некоторым данным — 250 тыс. кв. м) называют главным и наиболее загруженным распределительным центром компании.

И, судя по кадрам масштабного пожара, бушующего на упомянутом складе, говорить о нём уже следует в прошедшем времени.

Главные истории дня

Независимое российское издание ASTRA провело собственный OSINT-анализ и подтвердило: горит действительно логистический комплекс Wildberries, он расположен в деревне Коледино Подольского городского округа.

"Ранее, 28 июля, рядом с этим складом в результате украинской атаки горел логистический комплекс "Коледино3Pl", — добавили в издании.

Кроме того, не менее зрелищный пожар вспыхнул на территории мультимодального логистического комплекса "Северное Домодедово".

На кадрах очевидцев запечатлен момент попадания, а также пожар, по мощности не уступающий пожару в Коледине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Украина нанесла удар по заводу, задействованному в создании российского "аналога Starlink", и аэродрому "Саваслейка".

Также стало известно, что "отряды Буданова" взорвали железнодорожные цистерны с топливом в Оренбургской области РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!