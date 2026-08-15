"Отряды Буданова" взорвали железнодорожные цистерны с топливом в Оренбургской области РФ. Фото, видео

Добровольческое подразделение "Отряды Буданова" провело очередную диверсионную операцию на территории страны-агрессора России. Речь идет о серии взрывов, которые в ночь на 15 августа были зафиксированы в Орске Оренбургской области.

Видео дня

В частности, в Орске под удар "будановцев" попали железнодорожные цистерны с газом и бензином. Об этом сообщили "Новости LIVE", сославшись на источник в добровольческом подразделении.

Цистерны с топливом были уничтожены дистанционным подрывом непосредственно на железнодорожных путях.

В ту же ночь бойцы подразделения "аналогичным образом" сожгли цистерны с бензином в городе Гай Оренбургской области.

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Есть видеоподтверждение успешного проведения диверсий на вражеской территории.

О чем речь

Кирилл Буданов, еще находясь на посту главы украинской разведки, практически в первые дни полномасштабного вторжения российских оккупантов создал в Украине специальные отряды, такие как "Кракен", "Шаман" и "Артан", а также организовал партизанские сети на временно оккупированных территориях.

Вышеупомянутое добровольческое подразделение "Отряды Буданова" стало известно в последнее время благодаря ряду дерзких спецопераций на территории России и оккупированных землях. Так, именно "будановцы" ликвидировали причастного к пыткам гражданских лиц военного преступника с позывным "Бэтмен".

А в Самаре "отряды Буданова" ликвидировали российского военного инженера Андрея Тисарева, причастного к производству двигателей для стратегической авиации захватчиков. Позже "будановцы" атаковали пилотов российского дронного подразделения "Рубикон" в Днепрорудном.

Взрывы в Орске

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа украинские беспилотники нанесли удар по вышеупомянутому городу Орск в Оренбургской области. Тогда под атакой вновь оказался один из крупнейших в РФ местных нефтеперерабатывающих заводов — "Орскнефтеоргсинтез".

Позже стало известно, что из-за этого нефтеперерабатывающее предприятие было остановлено.

В конце апреля Орск также оказался под "волной" дальнобойных ударов Сил обороны Украины. Местные жители утверждали, что тогда по НПЗ нанесли удары как минимум два раза.

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