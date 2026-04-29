'Что делать? Страшно': дроны атаковали российский Орск, местные устроили истерику. Видео

В ночь на 29 апреля "волна" дальнобойных ударов Сил обороны Украины докатилась до города Орск в Оренбургской области. Атакован местный нефтеперерабатывающий завод, входящий в перечень крупнейших в РФ.

Местные жители усердно считали "хлопки", они утверждают, что прилетело по НПЗ минимум дважды. Кадры с Орска собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Об атаке на Орск в Exilenova+ сообщили вскоре после 7 часов утра.

"Орск, Оренбургская область, местные сообщают о атаке беспилотников, напомним, что в Орске есть НПЗ", – отмечено в сообщении.

Несколько позже в Exilenova+ уточнили: местные жители подтверждали, что прилетело не один раз.

"Момент прилета, местные писали, что был атакован НПЗ, и упало как минимум 2 беспилотника, но без возгорания", – пишет канал.

Российское независимое издание ASTRA провело собственный OSINT-анализ – и подтвердило: под ударом оказался именно НПЗ.

"В Орске атакован нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез". Проанализировав видео очевидцев, OSINT-специалист ASTRA установил, что оно с большой вероятностью снято с улицы Грозненская — это фактически в пешей доступности от предприятия", – отмечено в сообщении.

Глава Орска Артем Воробьев призывал горожан не выходить на улицу и не подходить к окнам во время атаки.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко изучил местные паблики Орска – и сформировал определенную картину произошедшего.

"Орск. Оренбургская область. Под атакой Орский НПЗ (Орскнефтеоргсинтез). Российская ПВО работает по беспилотникам в небе. По словам местных, в северо-западной части города были слышнs несколько взрывов и стрельба. Перед этим объявляли воздушную тревогу. После одного из взрывов очевидцы заметили дым в одном из районов", – пишет Андрющенко.

Он также опубликовал скриншоты комментариев жителей Орска, где они делятся своими переживаниями и считают прилеты по заводу, уповая на "лучшую в мире ПВО".

Она, к слову, похоже возложенных на нее надежд не оправдала: утром в минобороны РФ отчитались об "уничтожении" 98 украинских беспилотников над рядом регионов РФ и оккупированным Крымом. Оренбургской области в перечне областей, где якобы были сбития, нет: официально заявлено, что ПВО работала над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями.

НПЗ в Орске, который мог быть атакован этой ночью – это "Орскнефтеоргсинтез", входящий в группу "Сафмар" российского миллиардера Михаила Гуцериева, одного из 10 участников недавней встречи олигархов с российским диктатором Владимиром Путиным. Тогда Путин просил российский бизнес "скинуться" на продолжение войны.

НПЗ в Орске может перерабатывать до 6,6 млн тонн нефти за год. Производит он бензин, дизель, мазут и авиационные керосин.

Несмотря на то, что расположен этот завод практически на границе с Казахстаном, в более чем 1400 км от границы Украины, он уже был атакован ранее, в частности, в октябре и ноябре 2025 года. Тогда атаки привели к остановке установок первичной переработки нефти.

Как писал OBOZ.UA, также этим утром в российской Перми атакована "Транснефть". После взрывов, которые были слышны в городе, россияне видят густой столб дыма в районе предприятия. Туда помчались скорые и пожарные авто. А губернатор Пермского края заявил о "прилете по одной из производственных площадок муниципального округа" и вспыхнувшем там пожаре. С предприятия пришлось эвакуировать рабочих.

