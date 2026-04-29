Поднялся дым: в российской Перми атакована 'Транснефть'. Фото и видео

В российской Перми пожаловались на атаку Сил обороны Украины. В городе раздавались взрывы, после них россияне увидели огромный столб дыма.

Видео дня

Под ударом оказалась "Транснефть", вспыхнул пожар. Об атаке сообщает Exilenova+.

Что известно

Утром 29 апреля в Перми прогремели взрывы, после которых в одном из районов вспыхнул мощный пожар.

Сначала в Exilenova+ сообщили о вероятном поражении местного нефтеперерабатывающего завода – "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", о прилетах по нему писали в местных пабликах.

Однако впоследствии в Exilenova+ уточнили информацию.

"Пермь, предварительно горит "Транснефть", а не НПЗ", – отметили там.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил атаку. На этот раз – даже без сказок про "обломки".

"Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим "Беспилотной опасности", – написал он в 08:22.

"Местные жители пишут, что в районе Башкултаево огромное количество машин скорой и пожарных", – добавляет независимое российское издание ASTRA.

Тем временем в минобороны РФ заявили об "уничтожении" 98 украинских дронов над оккупированным Крымом и рядом регионов РФ. Пермского края в этом перечне нет.

В Exilenova+ намекнули: интенсивность, с которой разгорается пожар, свидетельствует: Пермь вполне может вскоре составить конкуренцию Туапсе, где после нескольких атак на НПЗ нефть уже течет по улицам, на головы россиянам выпадает токсичный дождь, а небо затянуто черным едким дымом.

Новость дополняется