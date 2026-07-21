'Отряды Буданова' уничтожили российского военного преступника с позывным 'Бэтмен'

Вечером 20 июля на временно оккупированной территории Запорожской области агенты добровольческого подразделения "Отряды Буданова" уничтожили российского военного преступника Романа Внукова, известного под позывным "Бэтмен". Об этом сообщили осведомленные источники в украинских спецслужбах.

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Роман Внуков в прошлом – участник террористических группировок "Оплот" и "Щит Донбасса", офицер 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса террористической организации "ДНР", заместитель командира 2-го мотострелкового батальона. Внесен в базу "Миротворец" как военный преступник.

Во время полномасштабного вторжения "Бэтмен" занимался принудительной депортацией украинцев с оккупированной территории и их эксплуатацией в условиях трудового рабства. Участвовал в допросах и пытках гражданского населения, во время пребывания в террористической организации "Щит Донбасса" осуществлял "фильтрацию" и "зачистки" на временно оккупированных территориях.

Работал в так называемой ГСБ; об преступной деятельности внука украинские СМИ публиковали журналистские расследования.

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Как сообщают источники, "Бэтмен" был ликвидирован с помощью пистолета ПМ с глушителем в собственном автомобиле.

Напомним, на днях агенты подразделения "Отряды Буданова" в г. Самара ликвидировали российского военного инженера, причастного к обеспечению российской военной агрессии против Украины, Андрея Тисарева.