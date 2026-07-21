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"Отряды Буданова" уничтожили российского военного преступника с позывным "Бэтмен"

Глеб Иванов
War
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'Отряды Буданова' уничтожили российского военного преступника с позывным 'Бэтмен'
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Вечером 20 июля на временно оккупированной территории Запорожской области агенты добровольческого подразделения "Отряды Буданова" уничтожили российского военного преступника Романа Внукова, известного под позывным "Бэтмен". Об этом сообщили осведомленные источники в украинских спецслужбах.

Роман Внуков в прошлом – участник террористических группировок "Оплот" и "Щит Донбасса", офицер 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса террористической организации "ДНР", заместитель командира 2-го мотострелкового батальона. Внесен в базу "Миротворец" как военный преступник.

Во время полномасштабного вторжения "Бэтмен" занимался принудительной депортацией украинцев с оккупированной территории и их эксплуатацией в условиях трудового рабства. Участвовал в допросах и пытках гражданского населения, во время пребывания в террористической организации "Щит Донбасса" осуществлял "фильтрацию" и "зачистки" на временно оккупированных территориях.

Работал в так называемой ГСБ; об преступной деятельности внука украинские СМИ публиковали журналистские расследования.

Как сообщают источники, "Бэтмен" был ликвидирован с помощью пистолета ПМ с глушителем в собственном автомобиле.

Напомним, на днях агенты подразделения "Отряды Буданова" в г. Самара ликвидировали российского военного инженера, причастного к обеспечению российской военной агрессии против Украины, Андрея Тисарева.

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