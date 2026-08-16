РФ устроила комбинированную атаку на Кривой Рог: под ударом были промышленные предприятия, есть жертва

В ночь на воскресенье, 16 августа, страна-агрессор Россия нанесла удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Сначала враг направил на город ударные БпЛА, а потом баллистические и крылатые ракеты. Известно как минимум об одном погибшем, еще шесть человек пострадали.

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Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. Информацию подтвердил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Враг атаковал два промышленных предприятия. Была начата аварийно-спасательная операция.

"Враг нанес удары по Кривому Рогу. Атаковал промышленные объекты. Возник пожар. На месте работают спасатели", – отметили в ОВА.

Позже Ганжа сообщил, что один человек погиб вследствие атаки россиян на Кривой Рог. Число пострадавших по состоянию на 04:25 возросло до шести человек.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие российского ракетного удара по пригороду Кривого Рога погибла целая семья, среди жертв – дети. По предварительным данным, для атаки могла быть использована баллистическая ракета северокорейского производства.

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