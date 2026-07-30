Враг мог убить многодетную семью под Кривым Рогом баллистикой из КНДР: в Reuters раскрыли подробности ужасного удара

В результате российского ракетного удара по пригороду Кривого Рога погибла целая семья, среди жертв – дети. По предварительным данным, для атаки могла быть использована баллистическая ракета северокорейского производства.

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Спасательные работы на месте трагедии продолжаются, число жертв может увеличиться. Об этом сообщает Reuters .

Возможное применение ракеты из КНДР

По информации двух источников, опрошенных журналистами, во время ночной атаки Россия могла применить северокорейскую баллистическую ракету. Это может стать первым подобным случаем за долгое время.

Ранее Россия уже использовала ракеты КН-23 и КН-24, полученные от Северной Кореи, однако их применение не фиксировалось в течение почти года. Возобновление таких ударов может свидетельствовать о расширении российского ракетного арсенала.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированной атаки на Украину с применением десятков ракет и сотен дронов погибли по меньшей мере восемь человек. Он также призвал партнеров усилить поддержку систем противовоздушной обороны.

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Гибель семьи и последствия удара

Ракетный удар был нанесен по жилому дому в поселке Радушное недалеко от Кривого Рога.

По данным местных властей, погибли шесть человек, среди них трое детей – 6-летняя девочка и мальчики в возрасте 11 и 17 лет.

В то же время местные СМИ сообщают, что жертвами атаки стала многодетная семья. В собственном доме погибли родители – 47-летний Артем и 41-летняя Елена. Вместе с ними вражеский удар унес жизни их детей и полуторагодовалого внука.

Среди погибших – Марк, которому через месяц должно было исполниться 18 лет, Доминика (16 лет), Виорика (14 лет), Захарий (13 лет), Азарий Илай (11 лет), Федерика (9 лет), Эмилия (7 лет), а также маленький внук Артем.

Спасатели отмечают, что часть тел еще ищут под завалами, а некоторые – идентифицируют. Родственники погибших уже не сомневаются в трагедии.

Напомним, в ночь на 30 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. В результате обстрела в областном центре зафиксированы значительные разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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