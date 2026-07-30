Вот сегодня почему-то не пишется про очередной склад диких ягодок. Хотя это уже привычный десерт этого жаркого лета для отмороженных. Сейчас угощают в Пензе и Сарапуле.

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Потому что ему предшествовала ещё одна ночь российских ударов по спящим украинским городам. Еще одна ночь убитых детей, разрушенных домов, сгоревших книг, разбитых семей. Невозвратных жизней. Воронок на всю оставшуюся жизнь оставшихся в живых.

Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Взрывы гремели в Киеве, Львове, Кривом Роге, Полтавской области.

В Киеве погиб человек, еще двое ранены.

Самые тяжелые разрушения – во Львове. Российские ракеты били по многоэтажке. Уже известно о 26 раненых, среди них спасатель. Под завалами все еще остаются люди.

Пишут, что под Кривым Рогом баллистическая ракета попала прямо в дом многодетной семьи. Не сама попала. Ее навели россияне. Погибли две девочки – пяти и двенадцати лет – и четверо взрослых. Не сами погибли. Их спящих убили россияне. Еще восемь человек ранены, среди них двое детей. И это тоже сделал не Путин, а россияне. Он им просто позволяет быть и бить. А они ему. Это взаимный контракт на насилие и равнодушие. Внутри и снаружи. Одно является продолжением другого. Это один континуум.

Главные истории дня

В Киевской области ранены пять человек, включая ребенка. В селе Скибин частично разрушен двухэтажный жилой дом.

В Полтавской области российские дроны атаковали логистические склады и терминал "Новой почты". Один человек погиб. Точнее, убит.

На данный момент по всей Украине – не менее восьми убитых и более пятидесяти раненых.

Ракеты. Баллистика. Шахеды. Разрушенные дома. Детские кровати под завалами. Спасатели, разбирающие бетон голыми руками.

Этой ночью Россия выпустила более 70 ракет, значительная часть которых – баллистические, и более 280 ударных беспилотников. Украинской ПВО удалось сбить множество крылатых ракет. Но ракет для самой ПВО катастрофически не хватает.

А вот – воронка от российской ракеты уже на территории ЕС.

Интересно, НАТО и дальше будет стоять у таких воронок, задумчиво заглядывая внутрь бездны и почесывая затылок, как польские полицейские на фотографии? Или все-таки однажды станет очевидно, что цена каждого дня промедления – это новые убитые дети. Новые разрушенные города. И границы между войной "там" и войной, которая уже давно стучится в европейскую дверь де факто нет. Это тоже континуум.

Дело давно уже не в том, перелетела ли очередная "пробная" ракета очередную государственную границу. Граница была пересечена много лет назад. И защищать границы европейской цивилизацией от российским варварства – дело каждого и каждой, кто себя относит к первой, а не ко второму. Это и есть выбор.