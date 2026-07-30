СБС нанесли удар по базе беспилотных катеров в Крыму и площадке для запуска "Шахедов" в ДАП: подробности от "Мадяра"

Военные Сил беспилотных систем ВСУ нанесли новые удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму, в Донецкой области и в Ростовской области. Среди пораженных целей – база беспилотных катеров, площадка запуска дронов-камикадзе "Шахед" и несколько объектов противовоздушной обороны.

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Кроме того, наши бойцы заявили о поражении четырёх танкеров, которые использовались Россией в Чёрном и Азовском морях. Подробностями поделился командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Операция СБС продолжается

2База катеров МБеК в Крыму, 4 танкера в ЧМ/АМ и 5 объектов ПВО, площадка запуска "Шахедов" в ДАП. Операция ПВО продолжается: 30 объектов сбиты 2Птицами" СБС в течение июля. +4 танкера, всего 205 с момента начала операции 06.07.26. Крымский рубильник off тоже в тонусе", – говорится в сообщении.

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По информации "Мадяра", среди пораженных целей оказались:

– база беспилотных катеров в районе Снежного и в оккупированном Крыму,

– укрытия для радиолокационных станций вблизи Охотничего, а также РЛС П-18 в Запорожской области.

Кроме того, украинские военные заявили о поражении:

– зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в Донецкой области;

– радиолокационной станции "Небо-СВУ";

– радиолокационного комплекса "Сопка-2" в Ростовской области РФ.

Также под удар попала площадка хранения и запуска ударных беспилотников на территории аэродрома "Донецк", которую оккупанты используют для применения дронов-камикадзе.

"Мы устоим. Москва падет. Крым восстановим и накормим", – традиционно завершил свой отчет "Мадяр".

Накануне бойцам Сил беспилотных систем ВСУ удалось поразить десять электроподстанций на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Луганской областей. Успешные удары по энергетической инфраструктуре были нанесены в течение 28–29 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 23–24 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 19 энергетических узлов. Из них 17 расположены на территории временно оккупированного Крыма, ещё два – на других оккупированных территориях.

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