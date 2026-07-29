"Рубильник off": "Мадяр" заявил о поражении десяти электроподстанций в Крыму, Херсонской и Луганской областях. Видео

Бойцам Сил беспилотных систем ВСУ удалось поразить десять электроподстанций на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Луганской областей. Успешные удары по энергетической инфраструктуре были нанесены 28–29 июля.

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Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди. Он добавил, что с начала июльской операции украинские военные поразили 164 энергетических объекта противника.

"Крымский рубильник выключен". +10 энергоузлов в течение 28–29 июля в Крыму (6) и на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей были поражены "Птицами" СБС. Общий итог операции 1–29 июля составил 164 энергетических объекта", – говорится в сообщении.

Результаты операции

По информации "Мадяра", в течение двух суток украинские операторы БПЛА нанесли успешные удары по ряду энергетических объектов классов 330, 220 и 110 кВ.

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Боевые задачи выполняли подразделения "Птицы Мадяра", батальон "Кайрос" 414-й отдельной бригады Сил беспилотных систем, а также 20-я отдельная бригада СБС "К-2".

Так, под удар попали:

– электроподстанция ПС 330 кВ "Аквилон", населенный пункт Каирка, Херсонская область;

– электроподстанция ПС 220 кВ "Каирка", населённый пункт Кайрка, Херсонская область;

– электроподстанция ПС 330 кВ "Первоконстантиновка", Херсонская обл.;

– электроподстанция ПС 220 кВ "Феодосийская", населённый пункт Феодосия, АР Крым;

– электроподстанция ПС 220 кВ "Марьяновка", пгт Марьяновка, АР Крым;

– электроподстанция ПС 110 кВ "Скло", г. Керчь, АР Крым;

– электроподстанция ПС 110 кВ "Керченская", г. Керчь, АР Крым;

– электроподстанция ПС 110 кВ "Мойнаки", г. Евпатория, АР Крым;

– электроподстанция ПС 110 кВ "Альбатрос", г. Керчь, АР Крым;

– электроподстанция, г. Запорожское, Луганская область.

"Мы устоим. Москва падет. Крым мы восстановим и накормим", – подытожил глава СБС.

Напомним, в течение 23–24 июля подразделения Сил беспилотных систем нанесли удары по 19 энергетическим объектам. Из них 17 расположены на территории временно оккупированного Крыма, еще два – на других оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Силы беспилотных систем нанесли удары по ещё 13 электроподстанциям на временно оккупированных территориях в течение ночи, большинство из них – в Крыму. Также враг потерял ещё 4 судна своего "теневого флота" в Чёрном море.

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