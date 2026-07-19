СБС поразили 8 подстанций в оккупированном Крыму и четыре судна теневого флота РФ в Чёрном море

Силы беспилотных систем нанесли удары по ещё 13 электроподстанциям на временно оккупированных территориях в течение ночи, большинство из них – в Крыму. Также враг потерял ещё 4 судна своего "теневого флота" в Чёрном море.

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Об этом утром 19 июля сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди. Он также подвел промежуточные итоги поражений вражеских кораблей и энергоузлов на ВОТ с начала июля.

Поражена серия электроподстанций и судов "теневого флота"

В ночь на 13 июля пилоты СБС поразили ещё 13 электроподстанций в Крыму и на временно оккупированных территориях на юге и востоке, а также 4 судна "теневого флота" в черноморской акватории

"Общий итог за период с 1 по 19 июля по операциям СБС "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off" составляет 176 единиц плавсредств теневого флота и 96 энергоузлов", – подытожил "Мадяр".

Этой ночью, по словам Бровди, в оперативной глубине противника пилоты подразделений СБС результативно поразили 59 вражеских целей.

Среди них – 2 танкера, сухогруз и плавучий кран. По ним нанесли удары бойцы 414-й, 412-й, 20-й и 427-й бригад СБС.

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Из 13 пораженных энергоузлов по 8 были поражены в Крыму, еще 5 – на юге и востоке нашей страны.

"Мигало в Керчи, Старом Крыму, Ялте, Судаке, Бердянске, Еды-Кую, Понизовке, Щебетовке, Зеленом Яру, Широком и других населенных пунктах", – отметил "Мадяр".

Были повреждены:

Электроподстанция ПС 110 кВ "Соляная" , нп Керчь, АР Крым (1 ОЦ СБС)

, нп Керчь, АР Крым (1 ОЦ СБС) Электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская" , нп Старый Крым, АР Крым (1 ОЦ СБС)

, нп Старый Крым, АР Крым (1 ОЦ СБС) Электроподстанция ПС 110 кВ "Заря", нп Понизовка, АР Крым (412-я ОБр СБС "Nemesis")

нп Понизовка, АР Крым (412-я ОБр СБС "Nemesis") Электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан" , нп Ялта, АР Крым (427-я ОБр СБС "Рарог")

, нп Ялта, АР Крым (427-я ОБр СБС "Рарог") Электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель" , нп Судак, АР Крым (9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра")

, нп Судак, АР Крым (9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра") Электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель" , нп Щебетовка, АР Крым, 9 батальон "Кайрос" 414-й ОБр СБС "Птахи Мадяра")

, нп Щебетовка, АР Крым, 9 батальон "Кайрос" 414-й ОБр СБС "Птахи Мадяра") Электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино" , нп Еды-Кую, АР Крым (1 ОЦ СБС)

, нп Еды-Кую, АР Крым (1 ОЦ СБС) Электроподстанция ПС 220 кВ "Нансосна-3" , нп Зеленый Яр, АР Крым (1 ОЦ СБС)

, нп Зеленый Яр, АР Крым (1 ОЦ СБС) Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская" , нп Бердянск, АР Крым (1 ОЦ СБС)

, нп Бердянск, АР Крым (1 ОЦ СБС) Электроподстанция, нп Широкое, Херсонская область (20 ОБр СБС "К-2")

Электроподстанция, населённый пункт Белая Гора, Луганская область (20-я ОБр СБС "К-2")

Электроподстанция, нп Землянки, Донецкая область (4-й батальон 414-й обр СБС "Птахи Мадяра")

Электроподстанция, населённый пункт Безгиново, Луганская область (20-я бригада СБС "К-2").

Командующий СБС завершил свой пост своим "фирменным" девизом: "Мы выстоим. Москва падет. Крым откормим и восстановим".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне враг недосчитал ещё 13 кораблей в Чёрном и Азовском морях.

Также 18 июля были поражены ещё 12 энергоузлов в Крыму и на временно оккупированной территории материковой части Украины.

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