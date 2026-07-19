СБС поразили 8 подстанций в оккупированном Крыму и четыре судна теневого флота РФ в Чёрном море
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Силы беспилотных систем нанесли удары по ещё 13 электроподстанциям на временно оккупированных территориях в течение ночи, большинство из них – в Крыму. Также враг потерял ещё 4 судна своего "теневого флота" в Чёрном море.
Об этом утром 19 июля сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди. Он также подвел промежуточные итоги поражений вражеских кораблей и энергоузлов на ВОТ с начала июля.
Поражена серия электроподстанций и судов "теневого флота"
В ночь на 13 июля пилоты СБС поразили ещё 13 электроподстанций в Крыму и на временно оккупированных территориях на юге и востоке, а также 4 судна "теневого флота" в черноморской акватории
"Общий итог за период с 1 по 19 июля по операциям СБС "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off" составляет 176 единиц плавсредств теневого флота и 96 энергоузлов", – подытожил "Мадяр".
Этой ночью, по словам Бровди, в оперативной глубине противника пилоты подразделений СБС результативно поразили 59 вражеских целей.
Среди них – 2 танкера, сухогруз и плавучий кран. По ним нанесли удары бойцы 414-й, 412-й, 20-й и 427-й бригад СБС.
Из 13 пораженных энергоузлов по 8 были поражены в Крыму, еще 5 – на юге и востоке нашей страны.
"Мигало в Керчи, Старом Крыму, Ялте, Судаке, Бердянске, Еды-Кую, Понизовке, Щебетовке, Зеленом Яру, Широком и других населенных пунктах", – отметил "Мадяр".
Были повреждены:
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Соляная", нп Керчь, АР Крым (1 ОЦ СБС)
- Электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская", нп Старый Крым, АР Крым (1 ОЦ СБС)
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Заря", нп Понизовка, АР Крым (412-я ОБр СБС "Nemesis")
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта, АР Крым (427-я ОБр СБС "Рарог")
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крым (9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра")
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крым, 9 батальон "Кайрос" 414-й ОБр СБС "Птахи Мадяра")
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино", нп Еды-Кую, АР Крым (1 ОЦ СБС)
- Электроподстанция ПС 220 кВ "Нансосна-3", нп Зеленый Яр, АР Крым (1 ОЦ СБС)
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск, АР Крым (1 ОЦ СБС)
- Электроподстанция, нп Широкое, Херсонская область (20 ОБр СБС "К-2")
- Электроподстанция, населённый пункт Белая Гора, Луганская область (20-я ОБр СБС "К-2")
- Электроподстанция, нп Землянки, Донецкая область (4-й батальон 414-й обр СБС "Птахи Мадяра")
- Электроподстанция, населённый пункт Безгиново, Луганская область (20-я бригада СБС "К-2").
Командующий СБС завершил свой пост своим "фирменным" девизом: "Мы выстоим. Москва падет. Крым откормим и восстановим".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне враг недосчитал ещё 13 кораблей в Чёрном и Азовском морях.
Также 18 июля были поражены ещё 12 энергоузлов в Крыму и на временно оккупированной территории материковой части Украины.
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