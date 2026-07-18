Еще 12 энергоузлов в Крыму уничтожены: "Мадяр" отчитался о новых успехах СБС. Видео

Силы беспилотных систем продолжают систематически наносить удары по энергетической инфраструктуре российских оккупантов в Крыму и на временно оккупированных территориях. Только за последние 72 часа были поражены еще 12 важных энергетических узлов противника.

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Всего с начала июля количество таких объектов достигло десятков. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Масштабная операция по энергетике противника

В рамках бессрочной операции Сил беспилотных систем по Крыму и временно оккупированным территориям в период с 1 по 18 июля украинские подразделения нанесли удары по 83 энергетическим объектам в глубине обороны противника. Речь идет о подстанциях, узлах перетока электроэнергии и других критически важных элементах энергосистемы.

Отмечается, что такая тактика направлена на ослабление логистики и обеспечения российских войск, а также на создание дополнительной нагрузки на оккупационную инфраструктуру.

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Новые поражения за последние дни

За последние три суток украинские операторы дронов поразили 12 энергоузлов в Крыму и на других оккупированных территориях. В частности, под ударами оказались:

электроподстанция 110 кВ "Коктебель" в районе Щебетовки;

электроподстанция 110 кВ "Керченская" в Керчи;

пункт перетока электроэнергии "Кубань–Крым" вблизи Глазовки;

электроподстанция 220 кВ "Комыш-Бурун" в Керчи;

электроподстанция 220 кВ "Черноморская" в районе Вулкановки.

Кроме того, повреждения зафиксированы на объектах в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, в частности в районах Мариуполя, Ясиновки, Кадиевки, Солидарного, Гречишкиного, Комисаровки и Гавриловки Второй.

"Мы устоим. Москва падет. Крым откормим и восстановим", – отметил "Мадяр".

Напомним, успешные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к масштабным проблемам в нефтяной отрасли страны-агрессора. После введения Россией запрета на экспорт топлива рост цен на дизельное топливо уже зафиксирован в США.

Как сообщал OBOZ.UA,один из крупнейших нефтехимических комплексов России, "Салават" на Урале, приостановил работу после атаки украинских беспилотников. В результате удара предприятие получило повреждения, из-за которых были остановлены ключевые производственные мощности.

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