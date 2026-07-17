Последствия ударов по российским НПЗ ощутили даже в США — СМИ

Успешные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к масштабным проблемам в нефтяной отрасли страны-агрессора. После введения Россией запрета на экспорт топлива рост цен на дизельное топливо уже зафиксирован в США.

Видео дня

Об этом сообщает издание Axios. По информации СМИ, из-за регулярных атак беспилотников по российским НПЗ Москва была вынуждена ввести запрет на экспорт топлива. В сочетании с напряженной ситуацией из-за войны с Ираном это стало одним из факторов повышения мировых цен на энергоносители.

В США последствия стали заметны уже на этой неделе. Цена дизельного топлива превысила 5 долларов за галлон. После прекращения экспорта из России традиционные покупатели российского дизеля, в частности Бразилия и другие страны, начали закупать топливо в США, что увеличило внешний спрос.

Издание отмечает, что решение России ограничить экспорт свидетельствует о серьезных внутренних проблемах в топливной отрасли. Несмотря на попытки скрыть масштабы кризиса, последствия ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре становятся все более заметными.

Главные истории дня

По данным Международного энергетического агентства, с августа 2025 года по российским НПЗ было нанесено не менее 100 ударов, а только в июне зафиксировано не менее десяти успешных атак по таким объектам.

Руководитель отдела глобальных исследований сырьевых рынков JPMorgan Наталья Канева отметила, что перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов уже привели к ограничению продаж топлива и появлению очередей на автозаправках в России. На отдельных независимых АЗС цены выросли примерно на 50%.

По информации издания, дефицит топлива уже сказывается на логистике, коммунальных службах, общественном транспорте и малом бизнесе в РФ, а также создает риски для будущего урожая. В то же время из-за нехватки собственного производства Россия планирует увеличить импорт бензина из Индии.

Как сообщал OBOZ.UA,один из крупнейших нефтехимических комплексов России, "Салават" на Урале, приостановил работу после атаки украинских беспилотников. В результате удара предприятие получило повреждения, из-за которых были остановлены ключевые производственные мощности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!