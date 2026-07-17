В Европе постепенно формируется чрезвычайно важное понимание: переговоры о прекращении войны и нормализация отношений с россией – это два совершенно разных процесса.

Видео дня

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс прямо предупредил, что Европа совершит большую ошибку, если после возможного прекращения огня сразу начнет "перезагрузку" отношений с путиным.

Нормализация может рассматриваться только после решения вопроса об оккупированных территориях, прекращения агрессивного поведения россии и ее реального возвращения к выполнению международных обязательств.

Это принципиально.

Украина может быть вынуждена вести переговоры с нынешним российским режимом, поскольку именно он контролирует армию и ведет войну. Но сам факт переговоров не превращает этот режим в нормального партнера.

Прекращение огня не отменяет оккупацию.

Подписанный документ не возвращает депортированных детей.

Главные истории дня

Прекращение обстрелов не снимает ответственности за Бучу, Мариуполь, Изюм, пытки, массовые захоронения и разрушение украинских городов.

Именно поэтому министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сформулировал пять принципов справедливого мира: непризнание границ, измененных силой; полная интеграция Украины в Европу; ответственность за агрессию и военные преступления; долгосрочное сдерживание россии; зависимость любых будущих отношений от реальных изменений в поведении москвы.

Именно это и должно стать европейской основой. россия не должна получить за прекращение собственной агрессии политическое вознаграждение, отмену санкций и возвращение к прежним экономическим отношениям.

Иначе схема будет предсказуемой: прекращение огня, снятие части ограничений, восстановление доходов, модернизация армии, накопление ракет – и новое нападение через несколько лет.

Поэтому настоящие гарантии безопасности – это не декларации о поддержке. Это конкретные войска, оружие, системы ПВО и ПРО, разведка, логистика, оборонное производство, санкционный механизм и заранее определенный ответ на нарушение соглашения.

россия должна знать, что новая агрессия автоматически повлечет за собой последствия, которые не будут зависеть от длительных политических консультаций.

Цель Украины – не бесконечная война и не бесконечная вражда.

Цель – такой мир, после которого у россии больше не будет возможности повторить нападение.

Перемирие может остановить обстрелы.

Но только сила, ответственность и долгосрочное сдерживание способны предотвратить следующую войну.