15 июля украинские силы беспилотных систем нанесли масштабный удар по танкерному флоту РФ в Черном море. За одну ночь было поражено 20 судов: 17 нефтяных танкеров, 2 газовоза и 1 буксир. Это второй этап операции "МоЛоЧКа" (Москва Ляжет Через Крым), которую возглавляет командующий СБС Роберт (Мадьяр) Бровди. Первый этап, с 6 по 15 июля, завершился уничтожением или выводом из строя 116 судов в Азовском море. Теперь в общей сложности за 9 дней поражено 136 единиц теневого флота. Российская морская авиация пыталась противодействовать, но потерпела неудачу. СБУ отдельно подтвердила, что беспилотные брандеры "Мамай" поразили два танкера теневого флота – Louise 1 и Banda – в акватории Черного моря. Это танкеры, обеспечивавшие экспорт российской нефти в обход санкций. Удары наносились дронами типа FP1 с дальностью от 700 км и боевой частью 60–90 кг, способными работать в FPV-режиме через Starlink даже по движущимся целям. Зафиксированы попадания как в капитанские надстройки, так и в машинные отделения, что превращает суда в неуправляемый металлолом. На видео объективного контроля видны пожары на газовозах и танкерах. Эвакуационный буксир также уничтожен, чтобы сделать буксировку невозможной. Это означает физическое закрытие Чёрного моря для российского экспорта. Стоимость только черноморского экспортного потока оценивается в 100 млрд долларов в год. С учетом ранее уничтоженной портовой инфраструктуры Шесхариса и Туапсе нефтяной экспорт РФ в этом направлении прекращается. Экономические последствия – каскадное падение бюджета, из которого финансируется война.

Видео дня

Одновременно в эту же ночь был нанесен многочасовой удар двумя волнами беспилотников по авиабазе стратегической авиации "Энгельс-2" в Саратовской области. Атака продолжалась с ночи до утра: после первой волны местные силы ПВО решили, что налёт закончился, после чего последовала вторая волна. Зафиксированы мощные взрывы и пожары на территории аэродрома. Очевидцы сообщили о попадании в электроподстанцию рядом с аэродромом. Несмотря на то, что стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160 давно не базируются там постоянно после ударов 2023 года, "Энгельс-2" используется как перевалочный аэродром для дозаправки и загрузки боекомплекта перед террористическими ударами по Украине. Именно оттуда 14 июля взлетали Ту-22М3 для атаки на Одессу ракетами Х-22. Удар по инфраструктуре аэродрома – складам авиационных боеприпасов, топливной системе, ангарам с обслуживающей техникой – выводит его из строя на длительный срок из-за расследования, ремонта и перестройки системы безопасности. Российская ПВО, представленная комплексами "Панцирь" и С-400, оказалась неспособной остановить даже небольшие дроны. Мобильные огневые группы со стрелковым оружием не смогли перехватить беспилотники. Это не просто военно-техническое поражение, а репутационный крах: весь мир видит, что некогда самая мощная система ПВО РФ превратилась в "проходной двор". Основной аэродром базирования стратегической авиации теперь – "Украинка" на Дальнем Востоке, в 7000 км от границы.

Главные истории дня

В этот же день, 15 июля, украинский FPV-дрон 427-й отдельной бригады "Рарог" СБС впервые в истории сбил в воздухе российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник" на расстоянии 100 км от границы в районе населенного пункта Вязовое Белгородской области. Вертолет, вооруженный 30-мм пушкой, ПТКР "Атака", блоками НАР С-8/С-13 и ракетами "Изделие 305" (дальность 15 км), использовался именно для борьбы с дронами. Поражение нанесло маневрирующее вертолетное средство, которое точно попало в цель. Вертолет получил критические повреждения и упал. Это означает, что даже такое средство борьбы с дронами, как вертолетная авиация, больше не является безопасным в ближнем тылу. Россия теряет последний эффективный эшелон защиты от беспилотников. Удар стал возможен благодаря работе ретрансляторов и разведке маршрутов вертолетов, охотящихся на дроны во время украинских deep strike.

В Крыму продолжается планомерное уничтожение энергетической инфраструктуры. Силы специальных операций совместно с подпольным движением нанесли удар по Балаклавской ТЭС в Севастополе – крупнейшей электростанции полуострова. Пострадали машинный зал и система охлаждения одной из двух газовых турбин Siemens мощностью около 250 МВт каждая. Поскольку парогазовый блок – единственный технологический комплекс, выход из строя насосного оборудования системы охлаждения останавливает один энергоблок на срок до 5 месяцев. Балаклавская ТЭС вместе с Таврической ТЭС обеспечивали 90% собственной генерации Крыма. Теперь полуостров находится в состоянии постоянного блэкаута: западный и восточный энергорайоны обесточены, в частности Евпатория, Саки, Феодосия, Судак, Керчь, весь Керченский полуостров. В Керчи полный блэкаут. Водоснабжение осуществляется по графику 3–4 часа в сутки. Мобильная связь в Джанкое доступна лишь 8 часов в день. Аэродром в Саках не функционирует с начала июля из-за уничтожения местной ТЭЦ и подстанций. Следствием этого стало прекращение полётов боевой авиации. ПВО в Крыму фактически прекратила своё существование: РЛС не работают из-за отсутствия электричества и топлива для генераторов. На этом фоне украинская пилотируемая авиация уже принимала участие в операции по уничтожению полуподземного хаба в Армянске. Крым превращается в логистическое и военное бремя, а не в плацдарм.

ВМС Украины 14 июля уничтожили патрульный корабль береговой охраны ФСБ "Изумруд" проекта 22460 "Охотник" недалеко от Новороссийска. Удар был нанесён беспилотным катером Sargan-3000. Спутниковые снимки показывают частично погружённый в воду корабль у причальной стенки в Геленджике. "Изумруд" имел на вооружении 30-мм автоматическую пушку, крупнокалиберные пулеметы, ПЗРК, вертолет и разведывательный дрон, однако стоял на одном месте без надлежащей защиты. Это подтверждает неспособность Черноморского флота обеспечить безопасность даже в собственных гаванях. Ранее корабли бежали из Крыма, теперь они не в состоянии защитить Новороссийск.

На суше Силы обороны отбросили войска РФ на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. По данным DeepState, Россия утратила контроль над примерно 43 км². Это часть контратаки, о которой сообщалось еще в июне. ВЛИЯНИЕ на июльские показатели: РФ потеряла больше территории, чем захватила. Одновременно украинские подразделения Code 9.2 за 72 часа с помощью недорогих дронов средней дальности "Дартс" стоимостью около 1000 долларов уничтожили 107 единиц вражеской техники на глубине 30–60 км от линии фронта. Дроны со встроенным ИИ работают преимущественно ночью по сигнатурам автомобилей, бензовозов, грузовиков. Это расширяет логистическую зону до 60 км, фактически парализуя снабжение передовых подразделений.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в оккупированном Шахтерске Донецкой области, шести российских танкеров и двух буксиров в Черном море, железнодорожного моста в районе Чонгара и автомобильного моста в районе Приморска. Эти удары разрушают транспортный коридор в Крым и на южный фронт. В ту же ночь Украина нанесла удар по резервуарному парку Ярославского НПЗ.

Российская экономика подает явные сигналы коллапса. Индекс "Мосбиржи" 16 июля обновил минимум с 24 октября 2022 года – 2103 пункта. На фоне уничтожения теневого флота, который обеспечивал около половины бюджетных поступлений, и остановки экспорта через Черное и Азовское моря, финансирование войны становится невозможным. Дефицит топлива уже фиксируется на оккупированных территориях и в самой России: в Крыму выстраиваются очереди на заправки с лимитом 20 литров в неделю по QR-коду, стоимость бензина на черном рынке достигает 300–400 рублей за литр. Волонтеры, везущие помощь на фронт, не могут достать топливо. Это напрямую снижает боеспособность оккупационных войск.

Впервые в истории войн проведена роботизированная десантная операция на Кинбурнской косе: беспилотный морской катер доставил на берег гусеничный наземный комплекс с дистанционно управляемым пулеметом Браунинг. После высадки робот открыл огонь по позициям противника. Одновременно другие морские дроны запускали ракеты по наземным целям и выступали носителями FPV-дронов. Вся операция прошла без единой человеческой потери с украинской стороны.

Факты свидетельствуют о качественном изменении характера войны. Российская система ПВО оказалась несостоятельной на концептуальном уровне: ставка на наземные стационарные комплексы вместо авиационной составляющей привела к неспособности перехватывать небольшие, недорогие и маневренные цели. Украина, напротив, наращивает производство дронов различных типов – от FPV-коптеров до тяжелых ударных беспилотников самолетного типа – и объединяет их в единые операции с четким распределением задач: разведка, огневое подавление, поражение инфраструктуры, зачистка. У России нет аналогичного масштабирования из-за так называемого потолка развития автократии. Результатом является систематическое уничтожение сначала логистики на оперативной глубине, затем – стратегической инфраструктуры, а теперь и источников финансирования войны. Все это происходит на фоне отсутствия глубокого тыла: беспилотники работают от Ярославля до Омска и от Черного моря до Балтики.

Россия утратила контроль над акваториями, небом над собственными стратегическими объектами и поступлениями от экспорта. Армия, лишенная топлива, боеприпасов и денег, обречена на оперативный паралич. Следующий этап – Балтийское море, где сосредоточен основной оставшийся объем экспорта. Технических препятствий для ударов там нет: дальность FP1 позволяет преодолевать 1000–1200 км, а систем ПВО в РФ становится критически мало.

Российское государство приближается к точке, за которой коллапс бюджета, военных поставок и социальной сферы станет необратимым. Никаких признаков способности Москвы переломить эту динамику пока не наблюдается.