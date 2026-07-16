Блог | Война продолжается: Украине нужны перемены, а не культ личности
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Я лично не знаком с Михаилом Федоровым. Ничего не могу сказать о его стиле управления. Тем более – о наличии или отсутствии политических амбиций (этот вопрос меня вообще не интересует).
Но было очевидно, что этот человек стремился мыслить неординарно, делал ключевую ставку на технологии и пытался переплыть мертвое море бюрократии.
Очевидно, не все получалось. Лично у меня было немало вопросов к проекту армейских реформ, особенно в части контрактов.
Но движение было. И, на мой взгляд, это движение шло в правильном направлении.
Война не останавливается ни на мгновение. Украина выше личных интересов.
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