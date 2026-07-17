Генерал Сирский как воин света не может не вызывать уважения. Его именем будут называть улицы и школы в Украине. Это факт. Так же, как и именами сотен тысяч других современных украинских героев, которые дали отпор врагу.Уверен, что киевляне и харьковчане когда-нибудь поставят ему памятники – за защиту их городов и украинской государственности.

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Федоров – такой же воин света. Благодаря ему война получила совершенно новый, технологичный поворот. Благодарю его команде, производство беспилотных аппаратов превратилось в быстрорастущую, прогрессирующую индустрию, которая в свою очередь перемолола сотни тысяч оккупантов вместе с их клятой военной техникой! А что самое главное, роботизация уберегла/спасла сотни тысяч жизней наших военнослужащих!

Федоров один из немногих современных украинских министров со смыслом и с видением. Он довёл до конца конкретные и жизненно важные решения для страны и людей. Почти все его проекты мы все – включая врага – ощутили на себе (естественно я не только про Дію) Он стал носителем нового имиджа – честного, современного и небезразличного управленца, причём как внутри Украины, так и за её пределами. На фоне последних скандалов, это многого стоит.

Оба они украсили бы команду любой политической силы. Особенно Президентской.

У нас сегодня нет роскоши терять лучших…