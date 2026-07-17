Военные «Скалы» отразили попытку противника прорваться через государственную границу в Харьковской области: видео

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" отразили попытку российских войск проникнуть через государственную границу в Харьковской области. Бойцы также полностью зачистили участок вблизи села Гранов, после чего успешно провели эвакуацию личного состава. Штурмовики удерживали передовые позиции в течение 18 дней.

Видео дня

О результатах боевой операции сообщили на странице 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в Facebook. В подразделении отметили: "Штурмовики полка "СКАЛА" пресекли попытку инфильтрации противника через государственную границу в районе Казачьей Лопани. Также был полностью зачищен участок государственной границы вблизи населенного пункта Гранов".

К сообщению военные также добавили видео, на котором запечатлены боевые действия, эвакуация и кадры из района Казачьей Лопани.

После завершения выполнения задачи началась эвакуация штурмовой группы. Командир 4-го штурмового батальона с позывным "Крапива" лично возглавил эвакуационную мотогруппу и отправился на передовые позиции, чтобы вывести своих подчиненных.

Главные истории дня

В полку пояснили, что применение тяжелой бронетехники в районе боевых действий было слишком рискованным из-за интенсивной активности российских беспилотников. Именно поэтому для эвакуации использовали мотоцикл и квадроциклы, которые позволили быстро добраться до позиций и вывезти штурмовиков.

Детали операции

По информации полка, российские военные пытались проникнуть через государственную границу в районе поселка Казачья Лопань. Украинские штурмовики сорвали эту попытку и одновременно полностью зачистили приграничный участок вблизи населенного пункта Гранов Харьковской области.

После выполнения боевой задачи личный состав успешно покинул передовые рубежи. Опубликованное военными видео демонстрирует отдельные эпизоды операции, эвакуации и работы подразделения в приграничном районе.

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