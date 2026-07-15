Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове, загорелась квартира: есть пострадавшие

В среду, 15 июля, российские войска атаковали Киевский район Харькова ударным беспилотником, который попал в жилой многоэтажный дом. В результате удара в квартире возник пожар.

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На месте работают спасатели и экстренные службы. О последствиях атаки сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Первый удар произошел около 15:20. Вражеский БПЛА попал в многоэтажный дом в Киевском районе Харькова.

"Еще один вражеский БПЛА нанес удар по многоэтажному дому в Киевском районе. В результате попадания загорелась квартира на 6-м этаже. Подразделения ГСЧС устраняют последствия атаки", — сообщил глава ОГА.

Уже через несколько минут стало известно об ещё одном ударе по тому же району.

"Кроме того, по предварительным данным, оккупанты атаковали административное здание Киевского района Харькова. Устанавливаем все обстоятельства", – отметил Синегубов.

По состоянию на 16:02 в результате атаки повреждено гражданское административно-производственное здание. Также повреждения получили ангар и 7 автомобилей. Известно о 7 пострадавших в результате атаки РФ. Харьковчанам оказывают помощь профильные специалисты.

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"По предварительным данным, число пострадавших в результате вражеского обстрела КАБ в Киевском районе возросло до 7 человек . Всем оказывается помощь. На месте работают подразделения ГСЧС, бригады медиков, полиция", – отметил глава Харьковской ОГА.

В результате атаки пострадали 9 человек, об этом в 15:42 сообщил мэр города Игорь Терехов. Один 49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, еще шестеро госпитализированы в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия нанесла очередной удар беспилотником по Харькову. Целью вражеской атаки стал Киевский район города.

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