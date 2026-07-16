Враг ударил "Шахедами" по Харькову: есть попадание в жилой дом

В ночь на 16 июля город Харьков подвергся атаке вражеских ударных беспилотников. Предварительно зафиксированы попадания "Шахедов" в Киевском и Шевченковском районах города.

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Об этом сообщил городской мэр Игорь Терехов. Он отметил, что есть "предварительная информация о попадании в дом в Немишлянском районе".

"На местах работают все соответствующие службы", – сообщил мэр.

По данным на 01:30, в Шевченковском районе зафиксировано попадание на территории одного из парков. В результате удара повреждены здание кинотеатра, парковка и теннисные корты, сообщил Терехов

"Также ещё одно попадание в Шевченковском районе произошло на территории гаражного кооператива", – добавил мэр.

Информация пополняется...

Как сообщал OBOZ.UA,15 июля российские войска атаковали Киевский район Харькова ударным беспилотником, который попал в жилой многоэтажный дом. В результате удара в квартире возник пожар.

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