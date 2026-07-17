Оккупанты обстреляли центр Харькова: один человек погиб, девять получили ранения, среди них — дети. Подробности

Вечером 17 июля российские оккупанты атаковали центр Харькова. В результате атаки погиб один мирный житель, ещё 9 человек получили ранения, в том числе двое детей.

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О последствиях атаки сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что удар пришелся по жилой застройке, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

Сначала предварительно сообщалось о примерно десяти раненых, среди которых не менее трети – дети, однако впоследствии информацию уточнили: пострадавших 9, в том числе двое детей.

По информации городских властей, в результате атаки повреждены жилые дома. На месте работают профильные службы, которые ликвидируют последствия удара и уточняют информацию о пострадавших.

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Предварительные данные о количестве пострадавших уточнялись в течение вечера. Окончательно, по состоянию на последнее обновление, сообщалось о 9 раненых, среди которых двое детей. Также подтверждена гибель одного человека.

Российская атака привела к разрушению жилых домов в центральной части города. Информация о масштабах повреждений и состоянии пострадавших продолжает уточняться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 16 июля Харьков в очередной раз подвергся атаке вражеских ударных беспилотников. Зафиксированы попадания "Шахедов" в Киевском и Шевченковском районах города. В жилом секторе вспыхнул пожар.

15 июля российские войска атаковали Киевский район Харькова ударным беспилотником, который попал в жилой многоэтажный дом. В результате удара в квартире возник пожар.

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