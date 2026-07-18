Россия нанесла удары по жилым кварталам в Одесской области: есть погибшие и раненые

Военные российской оккупационной армии нанесли ракетные удары по Одесской области. Целью захватчиков стали обычные жилые кварталы. В результате атаки, по предварительным данным, погибли два человека, пострадали четверо, в том числе – ребенок.

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Об этом вечером 18 июля сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. На местах происшествий находятся экстренные службы.

Российский террор продолжается

По словам чиновника, войска страны-агрессора нанесли ракетный удар по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры в Одесской области.

Одна из ракет попала на территорию парка развлечений, в результате чего были разрушены рыбацкие домики, а также повреждены шесть легковых автомобилей.

"По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека, ещё четверо пострадали, среди них – ребёнок. Под завалами ещё могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция", – говорится в сообщении.

А в другом населенном пункте в результате российского обстрела были повреждены частный жилой дом и два легковых автомобиля. В результате атаки пострадал один человек.

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"На местах происшествий работают все соответствующие службы. Информация о последствиях уточняется", – написал Кипер.

Напомним, вечером 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых островов, а четверо членов экипажа получили ранения. В результате попадания была повреждена надстройка гражданского судна, что привело к возгоранию.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля в городе Новгород-Северский Черниговской области российский беспилотник поразил дом местной семьи. В результате очередного военного преступления российских захватчиков пострадала вся семья – ранения получили родители и трое детей.

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