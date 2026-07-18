Враг нанес ракетный удар по порту в Одесской области: повреждено судно Маршалловых островов, пострадал экипаж

Вечером российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых островов, а четверо членов экипажа получили ранения.

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О последствиях обстрела сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате попадания была повреждена надстройка гражданского судна, что привело к пожару.

"Экипаж из 17 человек эвакуирован, четверо из них пострадали, медицинская помощь оказана без госпитализации", – отметил он.

Под ударом порт

По информации главы ОВА, во время атаки пострадало гражданское судно, которое находилось под флагом Маршалловых островов. После попадания ракеты в надстройке возник пожар, однако всех 17 членов экипажа удалось эвакуировать.

Олег Кипер подчеркнул, что это был очередной удар по гражданской инфраструктуре и мирному судоходству. По его словам, атака была направлена против мирных людей и гражданских судов.

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Наибольшие повреждения получила надстройка судна. После удара там произошло возгорание, вызванное попаданием ракеты.

Четверо членов экипажа получили травмы. Медики оказали им необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Информации о других пострадавших или дополнительных разрушениях на момент сообщения не поступало.

Напоминаем, что 11 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. По областному центру враг нанес ракетные удары: разрушениям подвергся объект гражданской инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 июля Россия атаковала Одессу ракетами. В результате вражеских ударов были повреждены жилые дома.

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