Россия вновь атаковала Одессу ракетами: есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома

Утром 15 июля Россия атаковала ракетами Одессу. В результате вражеских ударов были повреждены жилые дома.

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Погибли три человека, по меньшей мере столько же горожан получили ранения. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Враг нанёс ракетный удар по Одессе

Около 7 часов утра россияне атаковали областной центр ракетами.

Как обычно, целились они в мирных жителей.

"Враг снова атаковал город. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Повреждены жилые дома. Все детали выясняем", – написал Лысак в 07:37.

Уже через десять минут чиновник обнародовал первые подробности о последствиях российского террора: россияне убили как минимум трех человек.

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Еще трое одесситов получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Одесской областной прокуратуре уточнили: ранения получили 39-летняя женщина, 27-летний и 67-летний мужчины.

Повреждены семиэтажный жилой дом и офисные помещения, а также газовая магистраль.

Спасатели спасли троих человек, в том числе двух детей.

О том, что над Черным морем зафиксированы вражеские скоростные цели, летящие в направлении Одессы, а также о том, что россияне запустили ракеты именно по этому городу, за считанные минуты до 7 утра предупреждали в Воздушных силах Вооружённых сил Украины.

Ночной удар РФ по Одессе

Вражеский террор в Одессе продолжался и до того, ночью: тогда российские ракеты летели по гражданской инфраструктуре областного центра.

"В результате попадания произошло разрушение с последующим возгоранием в складском помещении одного из предприятий. Также повреждены 2 грузовых автомобиля. К счастью, погибших и пострадавших нет", – сообщили утром в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 14 июля, оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Сумам. Пострадали семь человек. Среди них – ребенок.

Также Россия вновь атаковала три торговых судна в Одесской области. Все они шли под флагами африканских стран.

Известно о трёх погибших и раненых среди членов экипажей.

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