Россия атаковала два торговых судна в Одесской области: погиб капитан, есть раненые. Фото

Россия атаковала два торговых судна в акватории Чёрного моря, недалеко от Одессы. В результате удара погиб капитан одного из судов, трое моряков получили ранения.

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Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. На берег удалось переправить 11 членов экипажа.

"Очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые следовали по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов. Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег, трое из них пострадали", – написал он.

Напомним, недавно российская армия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. В результате на пришвартованном коммерческом судне под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения, вспыхнул пожар, в результате чего пять человек погибли, еще двенадцать членов экипажа получили ранения.

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Также 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, поразив объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки погибли два человека, ещё пятеро получили ранения.

Сначала сообщалось об одном раненом, однако впоследствии число пострадавших возросло до пяти. Двое из них были госпитализированы.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 14 июля РФ нанесларакетный удар по Одесской области. В результате атаки погибла женщина, также ранен мужчина. Вследствие атаки разрушены два жилых дома, выбиты окна, повреждены крыша, фасады и заборы еще в трех частных домовладениях.

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