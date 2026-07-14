Враг нанес два ракетных удара по жилым кварталам Одесской области: погибла женщина, ранен мужчина, разрушены два дома. Фото
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Армия России днём 14 июля нанесла ракетный удар по Одесской области. В результате атаки погибла женщина, также ранен мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры. В результате атаки были разрушены два жилых дома.
Последствия атаки
В результате удара выбиты окна, повреждены крыша, фасады и заборы ещё в трёх частных домовладениях. Погибла 69-летняя женщина, также ранен 44-летний мужчина, которого с осколочными ранениями доставили в больницу.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Напомним, 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, поразив объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки погибли два человека, ещё пятеро получили ранения.
По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, сначала сообщалось об одном раненом, однако впоследствии число пострадавших возросло до пяти. Двое из них были госпитализированы.
Как сообщал OBOZ.UA, россияне атаковали и портовую инфраструктуру Одесской области. Из-за этого на пришвартованном коммерческом судне под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения, вспыхнул пожар, в результате чего пять человек погибли, еще двенадцать членов экипажа получили ранения.
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