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Россия устроила массиованный ракетный обстрел Одессы: есть погибшие и раненый

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,4 т.
Спасатели на месте происшествия в Одессе. Архивное фото
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Днём 11 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. Время нанесло ракетный удар по областному центру: пострадал объект гражданской инфраструктуры.

По меньшей мере два человека погибли в результате атаки, ещё один житель города получил ранения. Об атаке и её последствиях рассказал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Враг нанёс ракетный удар по Одессе

Воздушная тревога для Одесского района была объявлена в 11:35.

Уже в 12:15 Кипер сообщил: россияне нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Одессе.

"В результате ракетного удара по Одессе, по предварительным данным, к сожалению, двое человек погибли. Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение.... Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – отметил чиновник.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

Войска РФ нанесли удары и по югу Одесской области

Ночью войска РФ атаковали юг Одесской области. Там также пострадала гражданская инфраструктура.

В результате атаки повреждены поликлиника, как минимум три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.

"В медучреждении разбито около 60 окон и 8 дверей, уничтожено более 60% подвесного потолка. Несмотря на значительные повреждения, медицинское оборудование уцелело и осталось в рабочем состоянии. В настоящее время ведутся восстановительные работы, чтобы как можно быстрее обеспечить полноценную работу учреждения. К счастью, информация о пострадавших не поступала", — сообщил Кипер утром 11 июля.

Россия ночью атаковала юг Одесской области
Россия ночью атаковала юг Одесской области
Россия ночью атаковала юг Одесской области
Россия ночью атаковала юг Одесской области
Россия ночью атаковала юг Одесской области
Россия ночью атаковала юг Одесской области
Россия ночью атаковала юг Одесской области
Россия ночью атаковала юг Одесской области

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 июля Россия атаковала Киев 12 ракетами, сбить баллистические ракеты не удалось.

Последствия вражеских ударов зафиксированы в нескольких районах столицы. По состоянию на 13:00 известно об 11 раненых, среди них — 11-летний ребенок.

Также утром враг нанёс удар по гражданскому предприятию в Харькове.

Ранены минимум семь гражданских.

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