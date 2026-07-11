Россия устроила массиованный ракетный обстрел Одессы: есть погибшие и раненый
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Днём 11 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. Время нанесло ракетный удар по областному центру: пострадал объект гражданской инфраструктуры.
По меньшей мере два человека погибли в результате атаки, ещё один житель города получил ранения. Об атаке и её последствиях рассказал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Враг нанёс ракетный удар по Одессе
Воздушная тревога для Одесского района была объявлена в 11:35.
Уже в 12:15 Кипер сообщил: россияне нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Одессе.
"В результате ракетного удара по Одессе, по предварительным данным, к сожалению, двое человек погибли. Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение.... Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – отметил чиновник.
Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.
Войска РФ нанесли удары и по югу Одесской области
Ночью войска РФ атаковали юг Одесской области. Там также пострадала гражданская инфраструктура.
В результате атаки повреждены поликлиника, как минимум три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.
"В медучреждении разбито около 60 окон и 8 дверей, уничтожено более 60% подвесного потолка. Несмотря на значительные повреждения, медицинское оборудование уцелело и осталось в рабочем состоянии. В настоящее время ведутся восстановительные работы, чтобы как можно быстрее обеспечить полноценную работу учреждения. К счастью, информация о пострадавших не поступала", — сообщил Кипер утром 11 июля.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 июля Россия атаковала Киев 12 ракетами, сбить баллистические ракеты не удалось.
Последствия вражеских ударов зафиксированы в нескольких районах столицы. По состоянию на 13:00 известно об 11 раненых, среди них — 11-летний ребенок.
Также утром враг нанёс удар по гражданскому предприятию в Харькове.
Ранены минимум семь гражданских.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!