Россия устроила массиованный ракетный обстрел Одессы: есть погибшие и раненый

Днём 11 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. Время нанесло ракетный удар по областному центру: пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Видео дня

По меньшей мере два человека погибли в результате атаки, ещё один житель города получил ранения. Об атаке и её последствиях рассказал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Враг нанёс ракетный удар по Одессе

Воздушная тревога для Одесского района была объявлена в 11:35.

Уже в 12:15 Кипер сообщил: россияне нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Одессе.

"В результате ракетного удара по Одессе, по предварительным данным, к сожалению, двое человек погибли. Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение.... Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – отметил чиновник.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

Главные истории дня

Войска РФ нанесли удары и по югу Одесской области

Ночью войска РФ атаковали юг Одесской области. Там также пострадала гражданская инфраструктура.

В результате атаки повреждены поликлиника, как минимум три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.

"В медучреждении разбито около 60 окон и 8 дверей, уничтожено более 60% подвесного потолка. Несмотря на значительные повреждения, медицинское оборудование уцелело и осталось в рабочем состоянии. В настоящее время ведутся восстановительные работы, чтобы как можно быстрее обеспечить полноценную работу учреждения. К счастью, информация о пострадавших не поступала", — сообщил Кипер утром 11 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 июля Россия атаковала Киев 12 ракетами, сбить баллистические ракеты не удалось.

Последствия вражеских ударов зафиксированы в нескольких районах столицы. По состоянию на 13:00 известно об 11 раненых, среди них — 11-летний ребенок.

Также утром враг нанёс удар по гражданскому предприятию в Харькове.

Ранены минимум семь гражданских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!