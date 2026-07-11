Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Харькове: семь человек ранены

Утром российские войска нанесли удар по Харькову. Враг атаковал гражданское предприятие в Немишлянском районе города.

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Пострадали как минимум семь человек. О последствиях атаки рассказали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг нанёс удар по Харькову

В 10:37 Терехов сообщил: взрыв, который слышали утром харьковчане – следствие вражеского удара БПЛА "Италмас" по Немышлянскому району города.

Вскоре мэр уточнил: враг нанес удар по гражданскому предприятию в Немышлянском районе; на тот момент было известно о как минимум трех пострадавших.

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Через десять минут число пострадавших увеличилось до семи человек.

Между тем глава ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки были повреждены складское помещение и семь автомобилей.

Кроме того, практически одновременно с ударом по Немишлянскому району еще один вражеский БПЛА упал в Шевченковском районе города: там на момент сообщения Синегубова последствия еще устанавливались.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром враг нанес ракетный удар по Киеву. Взрывы в столице прогремели еще до объявления воздушной тревоги.

Предварительно, россияне атаковали столицу ракетами С-400 из Брянской области РФ.

По состоянию на 07:30 было известно о как минимум 10 пострадавших, среди них – 11-летний ребенок.

Последствия удара зафиксированы в нескольких районах. В частности, пожары вспыхнули в нежилом здании в Святошинском районе, в офисном здании — в Соломенском и на складах в Днепровском районе Киева.

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