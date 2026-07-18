Россия подло нанесла удар по дому в Новгород-Северском: пострадала семья с тремя детьми. Фото

Вечером в пятницу, 17 июля, в городе Новгород-Северский Черниговской области прогремел взрыв. Как выяснилось, российский беспилотник поразил дом местной семьи. В результате очередного военного преступления российских захватчиков пострадала вся семья – ранения получили родители и трое детей.

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Об этом сообщили в МВД и ГСЧС Украины. Дрон "попал прямо в комнату", где находились дети, уточнил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Удар по Новгород-Северскому

Вечером россияне атаковали Новгород-Северский ударным беспилотником, сообщили правоохранители и спасатели. Ударный БПЛА был типа "Герань", добавил Александр Селиверстов.

Это произошло около 20:30. Беспилотник"попал прямо в жилой дом", и тот был "уничтожен пожаром".

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"Под прицелом террористов оказалась семья. В результате террористического удара пострадали пять человек, в том числе трое детей. Дрон попал прямо в комнату, где в это время играл маленький ребенок, который чудом остался в живых – 7-летнего мальчика с ожогами в тяжелом состоянии доставили в больницу. Еще двое детей, помимо прочего, получили ожоги и порезы", – рассказал Александр Селиверстов.

Он добавил, что ранения получили также родители детей – 41-летняя женщина и 46-летний мужчина; в настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Российские военные преступления

Согласно законодательству, любые военные удары по мирным жителям являются военным преступлением. Это "еще одно свидетельство дикой сущности врага, для которого нет ничего святого", отмечает глава РВА.

"Они не военные, они убийцы, которые пытаются уничтожить наше будущее, калеча наших детей. Мы никогда не забудем и не простим этот террор", – говорит Александр Селиверстов.

Как сообщал OBOZ.UA, также российские оккупанты вечером 17 июля атаковали центр Харькова. В результате атаки погиб один мирный житель, ещё девять человек получили ранения, среди них – двое детей.

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