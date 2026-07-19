Градус ненависти в РФ растет, скоро всех начнут вешать на фонарях, но не Путина. Интервью с Курносовой

Топливный кризис, вызванный системными украинскими ударами по НПЗ в России, достиг той стадии, когда все внимание россиян приковано к отсутствию бензина на заправках и к росту цен на продукты. Несмотря на то, что на фоне смещения внимания США в сторону Украины кремлевский диктатор Владимир Путин может пойти ва-банк, в своей стране он не способен справиться с кризисом. Отвлечение внимания населения на новую войну, например, против одной из стран Балтии, не будет иметь никакого эффекта.

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В среде российских властных структур есть сильные игроки, способные организовать смену власти в России, но никто не может сказать, когда они сочтут, что момент для этого наступил. Одновременно градус ненависти в российском обществе достиг уровня, при котором рядовой россиянин все чаще хочет "набить кому-то рожу", а позже может захотеть вешать на фонарях местных чиновников. Ситуацию может исправить только немедленное отстранение Путина от власти.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– Военный эксперт Роберт Фокс в публикации для издания The Independent заявил, что Путин может попытаться использовать ближайшие месяцы как последний шанс изменить ход войны против Украины, из-за чего возрастают риски также и для Европы. По мнению эксперта, Путин видит некое окно возможностей, которое будет открыто в течение ближайших месяцев. При этом такой оптимизм может быть связан с непростой ситуацией внутри НАТО, противоречивой позицией Трампа, нестабильностью на Ближнем Востоке и прочим. Согласны ли вы с такими оценками?

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– Окно возможностей, на мой взгляд, может существовать только в невменяемом мозгу Путина, потому что никакого объективного окна возможностей сейчас я не вижу. По моему мнению, ситуация ровно обратная.

Большие проблемы возникли внутри самой России – будь то бензиновый кризис, который является только началом развивающейся катастрофы, будь то абсолютное нежелание населения России, чтобы война продолжалась. Я имею в виду достаточно успешные удары Украины внутри самой России, в первую очередь, по НПЗ, танкерам теневого флота и другим объектам.

На мой взгляд, заседание НАТО в Анкаре продемонстрировало, что ситуация гораздо лучше, чем многим казалось, что идет некое движение в сторону создания европейскими странами собственных вооружений, а позиция Дональда Трампа стала гораздо более позитивной в отношении Украины. Одно его обещание передать лицензии на изготовление ракет Patriot Украине все-таки достаточно весомое.

И если исходить из этого, из того, что отношение Трампа к Украине меняется, Путин может просто рассматривать это как некий толчок и решить, что ему пора идти ва-банк. Но сегодня я не вижу возможностей для него что-то развивать на европейском театре военных действий, кроме разве что диверсионных операций.

А диверсионные операции могут развиваться с учетом того, что различной кремлевской агентуры в европейских странах действительно много, деньги есть, и они могут использовать различные уголовные элементы в европейских странах, нанимать их для подобной работы. В этом смысле диверсионная деятельность в европейских странах действительно может возрастать, но не что-то другое.

– По вашим оценкам, может ли Кремль активно играть на теме "защиты" русскоязычных в странах Балтии? Если да, как далеко может зайти эта история? Можем ли мы наблюдать ее новый виток?

– Разве что активизируя каких-то своих прокси внутри самих стран Балтии. В этом смысле - да, безусловно, те, кому все не нравится, могут активизироваться. Но вряд ли это будет реализовано именно в военной сфере. Скорее, в сфере информационных атак.

– Обратите внимание, что в последнее время Москва часто делает заявления в адрес стран Балтии, обвиняя их в том, что те на своей территории якобы размещают украинские базы беспилотников и таким образом оказывают прямую помощь ВСУ в атаках на территорию России. Фактически Кремль намекает на то, что эти страны могут рассматриваться как сторона конфликта и, соответственно, становиться законными военными целями. Видите ли вы признаки того, что Кремль ищет casus belli, повод для войны?

– Кремль, конечно, всегда готов искать casus belli. Но вопрос ведь в другом - в том, есть ли у них сегодня физические силы для того, чтобы расширить театр военных действий до еще одной или нескольких стран. На мой взгляд, все-таки исходя из ресурсной базы, такой возможности не представляется.

А вот если рассмотреть теоретическую возможность, что окружение Путина уговорило бы его пойти на прекращение огня в Украине, конечно, такая история могла бы быть. То есть одновременно – нет, но, если они остановятся в Украине, они могли бы попытаться что-то сделать в одной из стран НАТО с учетом того, что они действительно могут считать, что НАТО не отреагирует на прямую агрессию.

– Допускаете ли вы, что в ситуации, когда Украина объективно существенно усилила свои позиции, Кремлю необходимо отвлечь внимание от этой войны, например, посредством подобных провокаций в странах НАТО?

– Смотря, чье внимание необходимо отвлечь. Если говорить про внутреннюю ситуацию, то сейчас бесполезно отвлекать внимание куда бы то ни было, потому что все внимание россиян привлечено к отсутствию бензина на заправках, к росту цен на бензин и последующему росту цен на продукты. Надо понимать, что ситуация в России развивается по очень негативному сценарию. И в этом смысле любое военное отвлечение внимания сегодня просто не сработает.

Для того, чтобы переключить внимание, необходима какая-то стабилизация ситуации с бензином, которая, в свою очередь, невозможна, потому что Путин не умеет управлять в кризисных ситуациях. Все его управление базировалось на очень хорошей экономической ситуации, когда перед ним просто не стояла такая задача. А так как его правление – это все-таки авторитаризм, переходящий в диктатуру, то и управленческие кадры его не способны к принятию жестких решений, к тому же у них для этого нет полномочий. А потому я не вижу никаких управленческих решений для преодоления сегодняшнего бензинового кризиса. Очевидно, что он будет только усугубляться, и в этой ситуации любое переключение внимания просто бесполезно, оно просто не сработает.

– Когда мы говорим о Кремле, то конечно же понимаем, что Кремль достаточно неоднороден – ранее вы также говорили об этом. В структуре власти существуют разные мнения, есть противники продолжения так называемой "СВО" и так далее. По вашим ощущениям, как сейчас развивается ситуация непосредственно внутри российской власти? Есть ли там достаточно сильные игроки, которые могли бы повлиять на то, что происходит?

– Сильные игроки есть, но могут ли они повлиять – вот вопрос. Давайте переформулируем: что должно произойти, чтобы эти сильные игроки уже наконец предпринимали какие-то действия. И это самый сложный вопрос, на который никто ответить не сможет. Потому что единственное, что можно было бы действительно сделать в этой ситуации, это, условно говоря, отстранить Путина от власти. Но на это, я думаю, никто из действующих игроков сегодня не готов.

– Тот же военный эксперт Фокс предполагает, что, если боевые действия затянутся до зимы, Кремль может пойти на более радикальные меры, в частности, на объявление частичной или всеобщей мобилизации и введение полноценного военного положения в России. Мы видим, что россияне продолжают терпеть и молчать. Бензина нет – все окей, нет никаких протестов. Считаете ли вы, что это только больше подзадоривает Кремль для того, чтобы, например, объявить всеобщую мобилизацию?

– Прежде всего, я напомню, что указ о частичной мобилизации никто не отменял, и объявлять всеобщую мобилизацию нет никакой технической необходимости, потому что, в соответствии с указом о частичной мобилизации, можно мобилизовать достаточно людей – сколько нужно, столько и мобилизуют. Поэтому я вообще не вижу никакой необходимости в объявлении всеобщей мобилизации.

Более того, я не вижу никакой необходимости в объявлении военного положения, потому что все те ограничения, которые действуют сейчас на территории России – это уже фактическое военное положение. Действует цензура, она только не называется военной, но она тотальная. Действует запрет не формальный, но реальный запрет на все массовые мероприятия.

Поэтому это постоянное муссирование темы военного положения и всеобщей мобилизации просто не имеет никакого смысла, потому что все это и так сейчас есть в России.

Мы не видим массовых протестов, потому что они просто невозможны. Вместо массовых протестов мы видим массовые мордобои. Давайте не будем забывать, что когда классик пишет про "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", то это не потому, что у россиян какой-то иной менталитет, вовсе нет. Менталитет примерно такой же, как у любого другого европейского народа.

Просто, когда власть затягивает решение вопроса, в том числе как сегодняшняя власть, ситуация развивается в такую сторону, когда все политические методы, например, прийти на выборы и проголосовать условно за условную партию "Яблоко", уже просто не работают. Почему? Потому что внутренняя ненависть ко всем достигает такой степени, что человеку важно набить кому-то рожу, а не пойти голосовать на выборы.

На мой взгляд, это запускает очень негативный сценарий, когда сначала начинают бить рожу соседу, потому что ты не можешь заправиться на заправке, а потом начнут вешать на фонарях, но не Путина, потому что до Путина далеко, а каких-то ближайших начальников в своем городе, в своем районе. До кого дотянутся, того и повесят.

Если мы учтем еще и наличие всяческих приехавших из зоны боевых действий, у которых планка давно упала, то мы увидим все основания не для возвращения в 1990-е, а для гораздо более кровавых событий, которые, если не отстранить Путина от власти и не начать быстрые изменения в самой России, могут довести не только до революции, но и до гражданской войны.