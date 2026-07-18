Враг недосчитал ещё 13 кораблей в Чёрном и Азовском морях: "Мадяр" рассказал подробности операции. Карта

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в ночь на субботу, 18 июля, нанесли удар по 13 кораблям российского теневого флота в Черном и Азовском морях. Были поражены восемь российских сухогрузов, два танкера (в том числе танкер-газовоз), буксир и два плавучих крана.

Видео дня

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди. Всего в период с 6 по 18 июля военным удалось поразить 172 судна теневого флота.

Что известно

По словам командующего СБС, операция Сил беспилотных систем "Молочка" стартовала 6 июля. В течение первых 13 суток в акватории Черного и Азовского морейбыло поражено 118 кораблей в Азовском море и 54 корабля в Черном.

"Цель неизменна: остановка логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждое самоходное судно мы превратим в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; цель не в том, чтобы загрязнить акваторию нефтяными пятнами, поэтому никаких пробоин", – отмечает командующий СБС.

Главные истории дня

По данным FT, атаки украинской армии на корабли теневого флота России в Азовском море стали крупнейшей и наиболее интенсивной морской кампанией почти за полвека.

Украинские дроны с высокой точностью поражают рулевые рубки или трубопроводы, по которым нефть перекачивается в бортовые резервуары. Так в Азовском море были уничтожены танкеры, перевозившие нефть в обход международных санкций, и паромы, обеспечивавшие военную логистику российской армии.

В свою очередь, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что цель операции – систематически ликвидировать российскую морскую логистику.

"Мы интенсивно уничтожаем российский теневой флот в Азовском море, перерезая пути снабжения Крыма и военной группировки в оккупированных областях Украины", – цитирует его издание.

Напомним, за ночь с 16 на 17 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще 12 кораблей теневого флота России в Черном море. Всего за 12 суток операции в акватории обоих морей поражено уже 159 кораблей, большинство из которых подбито в Азовском море, где атаки начались раньше.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР заявили, что Россия активизировала новые схемы переработки и транспортировки нефтепродуктов на фоне дефицита топлива, возникшего после ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре государства-агрессора. По данным украинской разведки, для этого Кремль использует индийскую компанию Nayara Energy.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!