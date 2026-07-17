"Флотопад" продолжается: Силы беспилотных систем обнаружили ещё 12 кораблей теневого флота РФ в Чёрном море. Карта

В ночь с 16 на 17 июля военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ поразили ещё 12 судов "теневого флота" РФ в Чёрном море. Всего за 12 суток операции в азовско-черноморской акватории было поражено уже 159 кораблей.

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Большинство из них было подбито в Азовском море, где удары по танкерам, буксирам и сухогрузам начались раньше. О новостях "флотопада" рассказал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Удары по судам "теневого флота" продолжаются

В СБС не сбавляют обороты в кампании ударов по российским судам в Азовском и Черном морях.

"12 судов теневого флота были подбиты 17 июля ""Птахами" СБС в Черном море: 9 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз и 1 буксир", – отметил командующий СБС, назвав то, что делают украинские воины с российским "теневым флотом" , "флотопадом".

Места, где российские суда были настигнуты украинскими дронами, Бровди впервые обозначил на карте.

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Всего за 12 суток в Азовском и Черном морях зафиксировано 159 попаданий по вражеским судам. По некоторым из них, как сообщалось ранее, удары наносились не один раз.

Большинство – 117 судов – были поражены в Азовском море, где операция началась раньше.

Еще 42 единицы были подбиты в Чёрном море.

Операцию, в рамках которой происходит поражение вражеских танкеров, сам "Мадяр" называет "МоЛоЧКой" – это своеобразная аббревиатура провозглашенного им лозунга "Москва ляжет из-за Крыма".

Цель операции заключается в создании "непрерывного паралича логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций", что значительно затруднит пребывание российских захватчиков в оккупированном Крыму и на временно оккупированной части юга материковой Украины.

При этом бойцы заботятся об экологии.

"Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; не цель – загрязнять водную акваторию пятнами нефти, поэтому никаких пробоин. Мы устоим. Москва падет, "МоЛоЧКа" в действии. Крым откормим и восстановим", – заверил "Мадяр".

Как сообщал OBOZ.UA, в The Economist уверены, что украинские удары превращают Крым в "ахиллесову пяту2 России. Полуостров , который Москва позиционировала как "бастион", становится для неё самым уязвимым местом.

По мнению военного обозревателя Кирилла Данильченко, охота на танкеры РФ разрушает экспорт нефти и снабжение Крыма.

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