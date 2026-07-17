Украинские удары превращают Крым в "ахиллесову пяту" России – The Economist

Крым, который после оккупации в 2014 году стал ключевым военным плацдармом России, всё больше превращается в её самое уязвимое место. Украинские удары на большие расстояния по мостам, нефтебазам, аэродромам и транспортной инфраструктуре затрудняют снабжение оккупационной группировки, а изоляция полуострова может стать важным козырем Киева на предстоящих переговорах.

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Об этом пишет The Economist. Издание ссылается на мониторинговый проект ACLED и собственный трекер войны.

Украина усиливает удары по Крыму

По данным издания, из 692 украинских ударов по Крыму с начала полномасштабного вторжения более половины было нанесено именно в течение последних 12 месяцев. Почти каждая пятая атака пришлась только на период после июня этого года.

Одной из главных целей остается Керченский мост. Из-за постоянной угрозы ударов по нему уже не перевозят опасные грузы, в частности топливо, а движение большегрузного транспорта полностью запрещено.

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В то же время Россия лишилась возможности безопасно использовать морские маршруты. Черноморский флот был вынужден покинуть Севастополь и перебазироваться в более отдаленные порты.

Кроме того, 13 июля Россия приостановила судоходство через Азовское море — один из ключевых маршрутов, по которому проходит около четверти российского экспорта зерна. Уже на следующий день Украина сообщила о поражении 11 российских судов.

Под ударами также находятся сухопутные логистические маршруты через временно оккупированные территории Украины.

На полуострове начались проблемы с топливом

Как отмечает издание, у российских войск, вероятно, еще есть запасы топлива и продовольствия в Крыму, однако пополнять их становится все сложнее.

Последствия уже ощущает гражданское население. Жители оккупированного полуострова запасаются продуктами длительного хранения, а также вынуждены стоять в длинных очередях за топливом, когда оно появляется на автозаправках.

Удары по России усиливаются

Издание отмечает, что украинская кампания с использованием дронов выходит далеко за пределы Крыма. Только в июне ACLED зафиксировал более 100 ударов беспилотниками по территории России — это самый высокий месячный показатель за всё время войны.

Российские власти заявляли, что только 13 июля силы ПВО якобы перехватили 926 украинских беспилотников, однако многочисленные видео свидетельствуют, что часть из них все же достигла своих целей.

Хотя Украина не может сравниться с масштабами российских ракетных ударов, её кампания с использованием беспилотников всё сильнее сказывается на российской экономике. Удары по нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре сокращают экспортные доходы Москвы и вызывают дефицит топлива. Издание отмечает, что в последний раз столь длинные очереди на автозаправках россияне видели ещё в конце существования Советского Союза.

России становится все труднее компенсировать потери

The Economist также обращает внимание на то, что успехи Украины совпадают с нарастанием проблем российской армии на фронте.

По оценкам издания, с февраля 2022 года по 13 июля 2026 года Россия потеряла от 367 до 602 тысяч военнослужащих убитыми.

В то же время, по данным американского аналитического центра CSIS, Россия ежемесячно набирает около 27 тысяч новых военнослужащих, но теряет примерно 30 тысяч.

На этом фоне сбои в логистике через Крым еще больше затрудняют для Москвы возможность продолжать войну.

Авторы материала делают вывод, что именно изоляция Крыма все больше превращает полуостров из главного преимущества России в ее "ахиллесову пяту", а для Украины это может стать важным аргументом в случае будущих переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" пояснил, что Силы обороны постепенно изолируют оккупированный Крым, уничтожая логистику и каналы снабжения российских войск. Речь идет прежде всего о маршрутах поставок топлива, боеприпасов, военной техники и переброски личного состава.

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